Uzayda mahsur kalan NASA astronotlarına kötü haber

Nasa'nın uzayda mahsur kalan iki astronotu, uzay görevlerinin bir kez daha uzatılması ve bahara kadar geri dönmelerinin beklenmemesi nedeniyle kötü haberler aldı. 61 yaşındaki astronot Butch Wilmore ve 58 yaşındaki Suni Williams, haziran ayında Uluslararası Uzay İstasyonu'ndan ayrıldı. Sadece sekiz gün sonra evlerine dönmeleri beklenen astronotların NASA'nın eylül ayında arızalı Starliner kapsülünü boş olarak geri göndermeye karar vermesinin ardından görev süreleri aylarca uzadı.

DÖNÜŞLERİ 10 AYI BULACAK

Daily Mail'de yer alan habere göre NASA, yardım ekibinin bir ay daha ertelendiğini ve astronotların dönüşlerinin Dünya'dan ayrılmalarının üzerinden on ay sonra gerçekleşeceğini duyurdu. Dört kişilik bir sonraki mürettebatın şubat ayında fırlatılması, Wilmore ve Williams'ın ay sonunda iki astronotla birlikte evlerine dönmesi planlanıyordu. Ancak yapılan son açıklamada SpaceX'in yeni kapsülü fırlatmaya hazırlamak için daha fazla zamana ihtiyacı olduğu belirtildi ve fırlatmanın en erken mart ayı sonunda gerçekleşmesinin planlandığı bildirildi.

"İŞKENCE"

NASA, uçuşların programa uygun şekilde gerçekleşmesi için yeni mürettebatı taşımak üzere farklı bir SpaceX kapsülü kullanmayı düşündüğünü ancak yeni kapsülü beklemeye karar verdiğini de açıkladı. Birçok sosyal medya kullanıcısı durumun dehşetine tepki göstererek gecikmeyi 'işkence' olarak nitelendirdi.