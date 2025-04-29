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Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi İzmir'de Yakalandı

Uyuşturucu Ticareti Şüphelisi İzmir'de Yakalandı
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İzmir Karabağlar'da uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen M.A., saklandığı dükkanında emniyet güçleri tarafından yakalandı. Üzerinde 13 bin 776 adet sentetik ecza maddesi, 2 ruhsatsız tabanca ve uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

(İZMİR)- Karabağlar İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri tarafından uyuşturucu madde ticareti yaptığı tespit edilen şüpheli M.A., saklandığı dükkan içerisinde yakalandı.

İzmir Karabağlar'da İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerinin saklandığı dükkan içerisinde yakalanan M.A.'nın üzerinde yaptığı aramada, 13 bin 776 adet sentetil ecza maddesi, 2 adet ruhsatsız tabanca, 500 adet 9 mm fişek, 1 ader hasas terazi ve 0,5 gram uyuşturucu esrar maddesi ele geçirildi.

Öte yandan, M.A.'nın uyuşturucu madde kullanmak ve evden hırsızlık olmak üzere birçok suçtan sabıka kaydı bulunduğu öğrenildi.

Kaynak: ANKA / Dünya
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