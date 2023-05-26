Uyuşturucu madde etkisi altındaki sürücüden otobanda akılalmaz hareketler

İngiltere'de uyuşturucu madde etkisi altındaki bir sürücü, polisten kaçarken kontrolünü kaybedip ters yönde gitmeye başladı. Hızı 200 kilometreye ulaşan şoför, el freni çekip U dönüşü yaptı. O anlar helikopterden çekim yapan kameralara yansıdı.