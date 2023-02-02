Üremek için ölümü göze alan kedi türü: Kuzey Yerli Kedisi

Türkçe'de Kuzey Yerli Kedisi (Dasyurus hallucatus) olarak geçen tür, Avustralya'ya özgü ve nesli tehlikede olan bir türdür. Bu kedi türü için çiftleşme, ölüm cezasının eşdeğeridir: Özelliği, ölmeden önce sadece bir kere çiftleşme ve doğum yapma şansına sahip olmalarıdır. Bu tanım ise, erkeklerin ilk üreme mevsiminden sonra öldüğü anlamına gelmektedir. Ancak tam olarak hangi sebepten dolayı öldükleri hala bir sır olarak kalmakta.

Çarşamba günü Birleşik Krallık merkezli olan bir akademik dergideki yayımlanan araştırmaya göre erkek bireylerin, dişilerle çiftleşme arayışlarından dolayı kendilerini dinlenmeden mahrum bıraktıkları ve buna bağlı olarak da kendi nesillerini tehdit ettiklerini belirtti.

İZLEME CİHAZI YERLEŞTİRİLDİ

Bu cinsiyete dayalı ölüm çılgınlığına ışık tutmayı ümit eden bir araştırma ekibi, izleme cihazları taşıyan küçük sırt çantalarını Avustralya'nın Kuzey Bölgesi kıyılarındaki bir ada olan Groote Eylandt'taki yedi erkek ve altı dişi bireye bağladı.

DİŞİLERDEN ÇOK DAHA AKTİFLER

Üreme mevsimini de içeren 42 gün boyunca toplanan veriler, farklı kedi davranışlarını analiz eden bir yapay zeka algoritmasına girildi ve sonuç olarak erkeklerin, dört üreme mevsimine kadar yaşayan dişilerden çok daha aktif olduğu fark edildi. Royal Society Open Science dergisindeki rapora göre, dişiler zamanlarının yaklaşık yüzde 24'ünü dinlenerek veya yatarak geçirirken; erkeklerin oranı ise sadece yüzde 7'ydi.

ÇİFTLEŞME MEVSİMİNDE STRES HORMONLARI ARTIYOR

Ancak araştırmalar, erkek bireylerin çiftleşme mevsiminde artan stres hormonları nedeniyle meydana gelen iç kanama ve enfeksiyondan dolayı öldüğünü de ortaya çıkardı. Gizem perdesi hala aralanamadı. Kaynak: South China Morning Post