Ürdün Kralı ve Suudi Arabistan Veliaht Prensi Gazze Şeridi'ndeki Gelişmeleri Ele Aldı

Ürdün Kralı 2. Abdullah ile Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman, Gazze Şeridi'ndeki gelişmeleri ele alarak bölgedeki gerilimin önlenmesi ve çözüm için Arapların çabalarını birleştirmenin önemine vurgu yaptı.

Mısır Cumhurbaşkanı Abdulfettah es-Sisi, Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman ile İsrail- Filistin arasındaki gerilimi değerlendirdi.

Mısır Cumhurbaşkanlığından yapılan yazılı açıklamaya göre Sisi, Prens Bin Selman ile bir telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Bölgedeki gerilime yönelik son gelişmelerin ele alındığı görüşmede, "mevcut hassas süreçte itidalli olmanın öneminin yanı sıra güvenlik ve insani durumun kötüleşerek kontrolden çıkmasının önlenmesi için aklın sesine ve sükunet yoluna öncelik verilmesi gerektiği" vurgulandı.

Liderler ayrıca, iki ülke arasındaki Filistin meselesine yönelik mevcut koordinasyonun gelecek dönemde de sürdürülmesi konusunda mutabık kaldı.

İsrail Filistin çatışması

Hamas'ın askeri kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, 7 Ekim sabahı İsrail'e "Aksa Tufanı" adıyla kapsamlı saldırı başlatmıştı.

Gazze'den İsrail yönüne binlerce roket atılırken, Filistinli silahlı gruplar Gazze-İsrail sınırındaki Beyt Hanun-Erez Sınır Kapısı'na baskın düzenleyerek burayı ele geçirmişti.

Silahlı gruplar daha sonra buradan İsrail içindeki yerleşim yerlerine girmiş, İsrail ordusu da onlarca savaş uçağıyla Gazze Şeridi'ne saldırı başlatmıştı.

Gazze'deki Filistin Sağlık Bakanlığı, İsrail'in Gazze'ye düzenlediği saldırılarda 140'ı çocuk 687 kişinin hayatını kaybettiğini, 3 bin 726 kişinin yaralandığını açıklamıştı.

İsrail güçleri 7 Ekim'den bu yana Kudüs ve işgal altındaki Batı Şeria'da da 16 Filistinliyi öldürmüştü.

İsrail Dışişleri Bakanlığından yapılan açıklamada, Gazze'den düzenlenen saldırılarda en az 900 İsraillinin hayatını kaybettiği, 157'isi ağır 2 bin 616 kişinin de yaralandığı belirtilmişti.