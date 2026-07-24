Ürdün, İran'dan atılan füze ve İHA'ları engelledi
Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 7 füze ve 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, müdahale sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.
ÜRDÜN, İran'dan atılan 7 füze ve 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.
Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen saldırılara karşı koyduğu aktarıldı. İran'dan Ürdün topraklarına fırlatılan 7 füze ve 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiği belirtilen açıklamada, müdahale sonucunda herhangi bir can kaybı veya hasarın yaşanmadığı kaydedildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı