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Ürdün, İran'dan atılan füze ve İHA'ları engelledi

Ürdün, İran'dan atılan füze ve İHA'ları engelledi
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Ürdün ordusu, İran'dan fırlatılan 7 füze ve 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından başarıyla durdurulduğunu açıkladı. Açıklamada, müdahale sonucunda herhangi bir can kaybı veya maddi hasar yaşanmadığı belirtildi.

ÜRDÜN, İran'dan atılan 7 füze ve 6 insansız hava aracının hava savunma sistemleri tarafından engellendiğini bildirdi.

Ürdün ordusundan yapılan açıklamada, hava savunma sistemlerinin İran'dan düzenlenen saldırılara karşı koyduğu aktarıldı. İran'dan Ürdün topraklarına fırlatılan 7 füze ve 6 insansız hava aracına (İHA) müdahale edildiği belirtilen açıklamada, müdahale sonucunda herhangi bir can kaybı veya hasarın yaşanmadığı kaydedildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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