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Ürdün'den Suriye'ye hava saldırısı: 10 kişi hayatını kaybetti

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Ürdün hava kuvvetleri, Suriye'nin güneyindeki uyuşturucu kaçakçılarının aktif olduğu bir bölgeye saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda aralarında çocuk ve kadınların da bulunduğu 10 kişinin hayatını kaybettiği öğrenildi.

Ürdün hava kuvvetleri, Suriye'nin güneyine bir hava saldırısı düzenle. Saldırı sonrasında aralarında kadın ve çocukların da yer aldığı 10 kişi hayatını kaybetti.

İran'la Pakistan arasındaki gerilim sıcaklığını korurken Ürdün'den de Suriye'ye bir saldırı gerçekleştirildi. Ürdün'ün saldırıyı gerçekleştirdiği Suriye'deki bölge, ülkedeki muhalif aktivistlerin ve uyuşturucu kaçakçılarının aktif olmasıyla biliniyor.

"ÖLDÜRÜLENLERİN KAÇAKÇILIKLA İLGİSİ YOK"

Muhalif savaş gözlemcisi İngiltere merkezli Suriye İnsan Hakları Gözlemevi, Orman köyüne düzenlenen saldırıda aralarında iki çocuk ve en az üç kadının da bulunduğu 10 kişinin öldürüldüğünü söyledi. Gözlemevi başkanı Rami Abdurrahman, öldürülen kişilerin kaçakçılıkla ilgisinin bulunmadığını, Ürdün'ün yanlış istihbarat almış olabileceğini belirtti.

Ürdün'den henüz resmi bir açıklama yapılmazken saldırının yapılma nedeni, tehdit boyutuna varan uyuşturucu kaçakçılığının önüne geçilmesi olarak değerlendiriliyor.

Kaynak: SonDakika.com / Dünya

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