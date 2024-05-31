Ürdün, Gazze için Acil İnsani Müdahale Konferansı Düzenleyecek

Ürdün'den bugün yapılan açıklamada Birleşmiş Milletler, Ürdün ve Mısır'ın ortak organizasyonuyla 11 Haziran'da devlet başkanları düzeyinde "Eylem Çağrısı: Gazze için Acil İnsani Müdahale" konferansı düzenleneceği duyuruldu.

Ürdün Krallığı'ndan yapılan açıklamada "Eylem Çağrısı: Gazze için Acil İnsani Müdahale konferansı, Majesteleri Ürdün Kralı 2. Abdullah, Cumhurbaşkanı Es Sisi ve Genel Sekreter Guterres'in daveti üzerine, devlet ve hükümet başkanları ile uluslararası yardım kuruluşları düzeyinde düzenlenecek.

Ölü Deniz'deki Kral Hüseyin bin Talal Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilecek konferans, uluslararası toplumun Gazze Şeridi'ndeki insani felakete tepkisini desteklemenin yollarını belirlemeyi amaçlıyor" denildi.