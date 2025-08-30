Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barış istemediğini ve çatışmayı sürdürdüğünü ifade etti. Gazze'deki insani duruma dikkat çekerek uluslararası eylem çağrısında bulundu.

ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barış istemediğini, çatışmanın sürmesini istediğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanlarının, İsrail'in Gazze'de başlattığı son saldırıyı ve Gazze kentinde kalıcı bir varlık tesis etme yönündeki açıklamasını kınamasını destekledi. Safadi, bu tutumun uluslararası hukuk ve insan haklarına inanan tüm ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in cezasızlık ortamında uluslararası hukuku alaya aldığını ve Filistinlileri açlığa mahkum ettiğini belirten Safadi, bunun durdurulması için etkili uluslararası eylem çağrısında bulunarak, "İsrail hükümeti Gazze'deki vahşi katliamlarını ve Batı Şeria'daki sömürgeleştirme faaliyetlerini ancak sonuçlarla karşılaştığında sona erdirecektir. Sonuçlarla yüzleşmedikçe Suriye ve Lübnan'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik kötü niyetli planlarını tırmandıracak, bu da bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun çatışmadan beslendiğini söyleyen Safadi, "Gazze'yi yok ediyor, adil barış umutlarını öldürüyor ve siyasi kariyerini kurtarmak için tüm bölgeyi ateşe veriyor. Hükümetini yönlendiren nefret ideolojisini uygulamaya çalışıyor. Bu insanlık dışı, ırkçı bir ideolojidir ve dünya buna göz yummamalıdır" açıklamasında bulundu.

Gazze kentinde 1 milyon insanın İsrail'in sebep olduğu kıtlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini, 1,3 milyon Filistinlinin ise geçim kaynaklarının yok edildiğini hatırlatan Safadi, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna milyonlarca insanın acı çekmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Safadi, "Ateşkes anlaşması masada, ancak Netanyahu bunu engelliyor. O barış istemiyor, çatışmanın sürmesini istiyor. Bu korkunç gerçeği uluslararası toplum artık görmezden gelemez" diyerek, tüm ülkelere barış ve adaletin yanında duran devletlerin tavrını benimsemeleri ve masum Filistinlilerin daha fazla katledilmesini durdurmak için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
Devletin zirvesi Anıtkabir'de! Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar

Erdoğan'dan özel deftere çarpıcı not: Boş durmuyorlar
Beşiktaş'ta ikinci Sergen Yalçın dönemi resmen başladı

Beklenen açıklama geldi
Türkiye, Gazze'ye neden havadan yardım götürmüyor? CHP lideri Özel sordu, Bakan Fidan yanıtladı

Özel merak edilen soruyu sordu, Bakan Fidan söz alıp yanıtladı
Yine boş geçmediler! İşte Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan

İşte Erdoğan'ın Anıtkabir'e yürüdüğü esnada atılan slogan
Donald Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip çıktı

Trump'a ne oldu? 5 gündür ortalarda yok, koltuğuna talip bile çıktı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası

Para bile ödemeyecekler! Galatasaray'dan Donnarumma bombası
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.