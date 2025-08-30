Ürdün Dışişleri Bakanı'ndan Netanyahu'ya Sert Eleştiriler

ÜRDÜN Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu'nun barış istemediğini, çatışmanın sürmesini istediğini kaydetti.

Ürdün Dışişleri Bakanı Ayman Safadi, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, İzlanda, İrlanda, Lüksemburg, Norveç, Slovenya ve İspanya dışişleri bakanlarının, İsrail'in Gazze'de başlattığı son saldırıyı ve Gazze kentinde kalıcı bir varlık tesis etme yönündeki açıklamasını kınamasını destekledi. Safadi, bu tutumun uluslararası hukuk ve insan haklarına inanan tüm ülkeler tarafından desteklenmesi gerektiğini vurguladı.

İsrail'in cezasızlık ortamında uluslararası hukuku alaya aldığını ve Filistinlileri açlığa mahkum ettiğini belirten Safadi, bunun durdurulması için etkili uluslararası eylem çağrısında bulunarak, "İsrail hükümeti Gazze'deki vahşi katliamlarını ve Batı Şeria'daki sömürgeleştirme faaliyetlerini ancak sonuçlarla karşılaştığında sona erdirecektir. Sonuçlarla yüzleşmedikçe Suriye ve Lübnan'ı istikrarsızlaştırmaya yönelik kötü niyetli planlarını tırmandıracak, bu da bölgesel ve küresel güvenliği tehlikeye atacaktır" ifadelerini kullandı.

Netanyahu'nun çatışmadan beslendiğini söyleyen Safadi, "Gazze'yi yok ediyor, adil barış umutlarını öldürüyor ve siyasi kariyerini kurtarmak için tüm bölgeyi ateşe veriyor. Hükümetini yönlendiren nefret ideolojisini uygulamaya çalışıyor. Bu insanlık dışı, ırkçı bir ideolojidir ve dünya buna göz yummamalıdır" açıklamasında bulundu.

Gazze kentinde 1 milyon insanın İsrail'in sebep olduğu kıtlık nedeniyle hayatta kalma mücadelesi verdiğini, 1,3 milyon Filistinlinin ise geçim kaynaklarının yok edildiğini hatırlatan Safadi, Netanyahu'nun siyasi çıkarları uğruna milyonlarca insanın acı çekmesine izin verilmemesi gerektiğini vurguladı.

Safadi, "Ateşkes anlaşması masada, ancak Netanyahu bunu engelliyor. O barış istemiyor, çatışmanın sürmesini istiyor. Bu korkunç gerçeği uluslararası toplum artık görmezden gelemez" diyerek, tüm ülkelere barış ve adaletin yanında duran devletlerin tavrını benimsemeleri ve masum Filistinlilerin daha fazla katledilmesini durdurmak için harekete geçmeleri çağrısında bulundu.