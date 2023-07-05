Ürdün'de İsveç Büyükelçiliği Önünde Kur'an-ı Kerim Yakılmasını Protesto

Ürdün'ün başkenti Amman'da, İsveç Büyükelçiliği önünde çok sayıda kişi Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto etti. Ülkedeki Müslüman Kardeşler Teşkilatı (İhvan) ile Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisinin çağrısı üzerine, Stockholm'de Kur'an-ı Kerim yakılmasını protesto için İsveç'in Amman Büyükelçiliği önüne onlarca kişi toplandı. Ürdün emniyetinin aldığı yoğun güvenlik önlemleri eşliğinde düzenlenen eylemde göstericiler, 'Müminlerin kitabına uzanan eller kurusun.', 'Biz Kur'an okuyoruz.' ve 'Rabbin her şeyi görüyor.' ifadeleriyle slogan attı. 'Kur'an kalbimizin baharıdır.' yazılı dövizler taşıyan göstericiler, İsveç ve İsrail bayrağı yaktı. Gösteride AA muhabirine konuşan Ürdün İslami Çalışma Cephesi Partisi Genel Sekreteri Murad el-Adayile, eylemi, İsveç hükümetinin himayesinde Kur'an-ı Kerim yakılmasına tepki amacıyla düzenlediklerini söyledi. Ürdün ve İslam ülkeleri halklarının İsveç'i ekonomik olarak boykot etmesini beklediklerini ifade eden Adayile, 'Ürdün hükümetinden İsveç'in Amman Büyükelçisini sınır dışı etmesini talep ediyoruz.' dedi. İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak asıllı Salwan Momika isimli bir kişi, Kurban Bayramı'nın birinci günü, Stockholm Camisi önünde polis koruması altında Kur'an-ı Kerim yakmıştı. Eylem, İslam dünyası başta olmak üzere uluslararası toplumda büyük tepkiyle karşılanmıştı.