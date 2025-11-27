Kendini Batman sanan kocasına boşanma davası açtı

Ürdün'de yalnızca bir aylık evli olan genç bir çift arasında yaşanan sıra dışı olay, kısa sürede ülke gündemine taşındı. Genç kadın, eşinin evde Batman kostümüyle dolaştığını ve kendini Gotham'ın kurtarıcısı sandığını belirterek belirterek mahkemeye başvurdu.

ŞAKA DEĞİL GERÇEK

Edinilen bilgilere göre, olay genç kadının sabah her uyandığında eşini tam teçhizatlı Batman kostümü içinde görmesiyle başladı. Şaşkınlığını gizleyemeyen kadın, durumun geçici bir şaka olmadığını kısa sürede anladı.

İLETİŞİM KURMAKTA ZORLANDI

Kocanın, kostümü giymekle kalmayıp, gün boyu konuşma tarzını, ses tonunu ve davranışlarını dahi popüler süper kahraman karakterine benzetmeye çalıştığı iddia edildi. Genç kadın, eşinin karakterden çıkmaması nedeniyle aralarında sağlıklı bir iletişim kurmakta büyük güçlük çektiğini ifade etti.

GECE GİZLİ GÖREVE ÇIKIYORDU

Kriz, özellikle akşam saatlerinde daha da derinleşti. Dava dilekçesinde, adamın akşam saatlerinde "Gizli göreve çağrıldığını" öne sürerek evden ayrıldığı ve geceleri sokaklarda dolaştığı belirtildi.

Bu durumun evliliğin devamını imkânsız hale getirdiğini ifade eden kadın, Amman'daki Aile Mahkemesi'ne başvurarak boşanma talebini resmen iletti.

Mahkemenin, tarafları dinlemek ve dosyayı detaylıca değerlendirmek üzere önümüzdeki günlerde oturum düzenlemesi bekleniyor.