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Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, çok sayıda yaralı var

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Ürdün'ün Suriye sınırı yakınlarında bulunan bir ABD üssüne İran destekli militan gruplar tarafından insansız hava araçlarıyla saldırı düzenlendi. Saldırıda ilk belirlemelere göre 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralandı.

İsrail-Filistin çatışmasıyla tansiyonun yüksek olduğu Orta Doğu'da gerilim yeniden tırmandı. Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar, Ürdün'de bir ABD üssünü vurdu. Saldırıda 3 ABD askeri hayatını kaybederken 25 ABD askeri de yaralandı.

İRAN DESTEKLİ GRUPLAR ABD ÜSSÜNÜ VURDU

ABD Başkanı Joe Biden, Ürdün'ün kuzeydoğusunda, Suriye sınırı yakınlarında konuşlanan ABD güçlerine yönelik insansız hava aracıyla (İHA) saldırı düzenlendiğini duyurdu.

Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırık sayıda yaralı var

3 ABD ASKERİ ÖLDÜ

Biden, saldırının Suriye ve Irak'ta faaliyet gösteren İran destekli militan gruplar tarafından gerçekleştirildiğini açıklayarak askeri üstte bulunan 3 ABD askerinin öldüğünü, 25 ABD askerinin de yaralandığını duyurdu.

Ürdün'de ABD üssüne İHA'lı saldırı: 3 Amerikan askeri öldü, Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırık sayıda yaralı var

20 OCAK'TA IRAK'TAKİ ABD ÜSSÜNE SALDIRI DÜZENLENMİŞTİ

Öte yandan geçtiğimiz günlerde Irak ve Suriye'deki ABD üslerine saldırılar düzenlenmişti. ABD Savunma Bakanlığı (Pentagon), 20 Ocak'ta, Irak'ta ABD askerlerinin de bulunduğu Ayn el-Esed Askeri Üssü'ne balistik füze ve roketlerle düzenlenen saldırının, şimdiye kadar yapılanlardan daha büyük çapta olduğunu belirtmişti.

Kaynak: Haberler.com / Dünya

Joe Biden Suriye Ürdün İran Güvenlik Politika Dünya Haberler

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