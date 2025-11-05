Haberler

UPS Kargo Uçağı Louisville'de Kırıma Uğradı

UPS Kargo Uçağı Louisville'de Kırıma Uğradı
Güncelleme:
ABD'nin Kentucky eyaletinde, Louisville'den kalkış yapan bir UPS kargo uçağı, kısa süre sonra düştü. Uçak enkazında yangın çıkarken, ölü ve yaralı sayısı hakkında henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

ABD'nin Kentucky eyaletine bağlı Louisville kentinde Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan bir UPS kargo uçağı kısa süre sonra kırıma uğradı. Yerleşim yeri yakınında düşen uçağın enkazında yangın çıkarken, ölü ve yaralı konusunda bir açıklama yapılmadı.

ABD Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada, yerel saat ile 17.15 sıralarında Louisville Muhammed Ali Uluslararası Havalimanı'ndan kalkış yapan UPS kargo uçağı kısa süre sonra kırıma uğradı. Honolulu'daki Daniel K. Inouye Uluslararası Havalimanı'na gitmek üzere havalanan uçağın havalimanı çevresindeki yerleşim yerinin yakınına düştüğü belirtildi. Uçağın düştüğü bölgede çıkan yangında alevler, kilometrelerce uzaklıktan görüldü. Ölü ve yaralı konusunda bir bilgiye henüz ulaşılamazken, Federal Havacılık İdaresi (FAA) tarafından yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi.

"UPS Flight 2976 adlı McDonnell Douglas MD-11 tipi uçak, 4 Kasım Salı günü yerel saatle 17.15 civarında Louisville'den havalandıktan kısa bir süre sonra düştü. FAA ve Ulusal Ulaşım Güvenliği Kurulu (NTSB) olayı inceleyecek, soruşturmayı NTSB yürütecek ve tüm güncellemeleri paylaşacaktır."

Kazanın ardından havalimanının uçuşa kapatıldığı öğrenildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
