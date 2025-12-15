Haberler

Ünlü Yönetmen Rob Reiner'ın Oğlu, cinayet suçlamasıyla tutuklandı

Hollywood'un tanınmış yönetmenlerinden Rob Reiner ve eşi Michele, Los Angeles'ın Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulundu. Olayın ardından başlatılan soruşturma kapsamında çiftin oğlu Nick Reiner, cinayet suçlamasıyla tutuklandı.

  • Rob Reiner'ın oğlu Nick Reiner, anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklandı.
  • Nick Reiner'ın kefaleti 4 milyon dolar olarak belirlendi.
  • Rob Reiner, 'Harry Sally ile Tanışınca', 'Birkaç İyi Adam' ve 'Prenses Gelin' gibi filmleriyle tanınıyordu.

Hollywood'un ünlü yönetmenlerinden Rob Reiner'ın oğlu Nick Reiner, anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Efsanevi Hollywood film yapımcısı ve aktör Rob Reiner ve eşi Michele'nin Los Angeles'ın lüks Brentwood semtindeki evlerinde ölü bulunmasının ardından başlatılan soruşturma devam ediyor.

ÜNLÜ YÖNETMENİN OĞLU TUTUKLANDI

Los Angeles County Şerif Departmanı'ndan adı açıklanmayan bir yetkili, Reiner'ın oğlu Nick Reiner'ın anne ve babasının evlerinde ölü bulunmasının ardından cinayet suçlamasıyla tutuklanarak, Los Angeles Cezaevi'ne gönderildiğini açıkladı. 32 yarşındaki Nick Reiner'ın kefaleti 4 milyon dolar olarak belirlendi. Reiner çiftinin kesin ölüm nedeni, Los Angeles Adli Tıp Kurumu tarafından belirlenecek.

"BİRKAÇ İYİ ADAM" FİLMİYLE TANINIYORDU

Ünlü yönetmen Reiner, "Harry Sally ile Tanışınca", "Birkaç İyi Adam" ve "Prenses Gelin" gibi filmleriyle tanınıyordu.

