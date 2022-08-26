Vegan aktivist Tash Peterson, ünlü markayı çıplak vücudunu kırmızıya boyadı

Ünlü vegan aktivist Tash Peterson, ünlü markayı hayvan derilerinden ürün yaptığı için protesto ederek mağazasında daha önce soyunduğu gibi yine soyundu. Mağazanın yerlerini kırmızı sıvıya boyayan Peterson çıplak vücudunu da boyadı.

Ünlü vegan aktivist Tash Peterson, hayvan derileri ile ürünler satan ünlü markayı çıplak şekilde yerlere sıvı boya dökerek protesto etmesinin yıl dönümünü kutladı.

MAĞAZAYI KANA BENZER KIRMIZI SIVIYA BULADI

Tash Peterson'ın mağaza içinde iç çamaşırlarıyla dolaştığında görenler bir hayli şaşırdı. Ünlü vegan aktivist, afallamış dinleyicilerine seslenirken çıplak vücuduna sürdüğü kana benzer kırmızı boyayla mağazayı boyadı.

HAYVANLARI ÖLDÜRÜYORLAR

Ünlü vegan, ünlü markaya şu sözlerle tepki gösterdi: "Bu marka inekleri, koyunları, keçileri, timsahları, yılanları, tilkileri, vizonları, ördekleri ve kazları öldürüyor. Yavru kuzuları öldürüyorlar ve derilerini deri ceketlere dönüştürüyorlar" diye bağırdı.

"HAYVAN İSTİSMARCISISINIZ"

Peterson, sözlerine şu şekilde devam etti; "Markanın ellerinde kan var ve vegan değilseniz sizin de öyle. Kürk, deri, yün, kaz tüyü, pul ve ipek endüstrileri hayvanları istismar ediyor, işkence ediyor ve öldürüyorlar. Giyim modası adına son nefeslerine kadar yaşam mücadelesi veriyorlar. Buna katkıda bulunmamıza gerek yok. Vegan değilseniz, hayvan istismarcısısınız" dedi

GÖREVLİLER MÜDAHALE ETTİ

Öte yandan güvenlik görevlileri Bayan Peterson'a yaklaştı ve ondan mağazayı terk etmesini istedi.