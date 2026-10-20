Umman Sultanı İngiltere'ye resmi ziyaret yaptı, Windsor'da kırmızı halıyla karşılandı

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UMMAN Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, İngiltere'ye resmi ziyarette bulundu.

Umman Sultanı Heysem bin Tarık Al Said, Windsor Kalesi'nde İngiltere Kraliyet ailesi tarafından kırmızı halı ile karşılandı. İngiltere Kralı 3'üncü Charles ve eşi Kraliçe Camilla'nın akşam saatlerinde Windsor Kalesi'nde diğer kraliyet ailesi üyeleriyle Umman Sultanı onuruna bir devlet ziyafeti vereceği bildirildi.

Umman Sultanı Bin Tarık, yarın Downing Street'te İngiltere Başbakanı Andy Burnham ile bir araya gelecek.

Bu ziyaret, Mart 1982'de Kraliçe 2'nci Elizabeth'in Sultan Kabus bin Said'i ağırlamasından bu yana bir Umman Sultanı tarafından İngiltere'ye yapılan ilk resmi ziyaret olma özelliğini taşıyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı