Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliği, Fas'taki deprem ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliği, Fas'taki depremde ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı. Türk-Arap Diyaloğu Birliği, Fas'taki deprem ve Libya'daki selden etkilenenlere taziye ve üzüntülerini iletti. Dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, Türkiye ve Suriye'de yaşanan depremlerde kardeşlik duygularını paylaşan Arap ülkelerindeki kardeşlerin hatırlanarak, aramızdaki kardeşlik ilişkilerini güçlendiren şeyin dayanışma ruhu olduğu vurgulandı.

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliği, Fas'taki depremde ve Libya'daki sel felaketinde hayatını kaybedenler için taziye mesajı yayımladı.

Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğinden konuya ilişkin yazılı açıklama yapıldı.

Açıklamada, Türk-Arap Diyaloğu Birliğinin, Fas'taki deprem ve Libya'daki selden etkilenenlere taziye ve üzüntülerini ilettiği belirtildi.

Dayanışma vurgusu yapılan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Türkiye ve Suriye'de yaşanan yıkıcı depremlerde kardeşlik duygularını paylaşan Arap ülkelerindeki kardeşlerimizi hatırlıyor ve nerede olursak olalım aramızdaki kardeşlik ilişkilerini güçlendiren şeyin bu dayanışma ruhu olduğunu vurguluyoruz."

Türkiye ile Arap ülkelerinden düşünür ve aktivistler, "sevgiyi ve dostluğu yaymak, halklar arasındaki olumlu yanları güçlendirmek" amacıyla 2012 yılında Uluslararası Türk-Arap Diyaloğu Birliğini kurmuştu.

Libya'daki sel felaketi ve Fas'taki deprem

Orta Akdeniz'de etkili olan ve 10 Eylül'de Libya'nın doğusunu vuran "Daniel" fırtınası, Bingazi, Beyda, Merc, Suse ve Derne kentlerinde sel felaketine neden olmuştu.

Afette hayatını kaybedenlerin sayısının 3 bin, kayıp kişi sayısının da 10 bin olduğu yerel ve uluslararası kurumlarca duyurulmuştu.

Fas'ta 8 Eylül Cuma gecesi merkez üssü Marakeş kentine bağlı El-Huz bölgesi olan 7 büyüklüğünde deprem meydana gelmiş; deprem, Marakeş'in yanı sıra başkent Rabat ile Kazablanka, Meknes, Agadir ve Fes kentlerini de etkilemişti.

Depremde hayatını kaybedenlerin sayısı şu ana kadar 2 bin 901, yaralı sayısı ise 5 bin 530 olarak açıklanmıştı.