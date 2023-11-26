Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kriz Yöneticisi Pascal Hundt, Hamas ile İsrail arasında planlanan 3'ncü esir takası için umutlu olmalarına rağmen, emin olamadıklarını belirtti. Hundt, Gazze Şeridi'nden Sky News'e yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında bugün planlanan üçüncü esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Uluslararası Kızılhaç, Hamas ve İsrail arasındaki esir takası için umutlu

Uluslararası Kızılhaç Komitesi Kriz Yöneticisi Pascal Hundt, Hamas ile İsrail arasında planlanan 3'ncü esir takası için umutlu olmalarına rağmen, emin olamadıklarını belirtti.

Hundt, Gazze Şeridi'nden Sky News'e yaptığı açıklamada, Hamas ile İsrail arasında bugün planlanan üçüncü esir takasına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Muhtemel esir takası için Kızılhaç'tan bir ekibin hazır beklediğini aktaran Hundt, "Görecek miyiz bilmiyorum ama son iki operasyonda da gördüğümüz gibi her şeyin sorunsuz gideceğini umuyorum." ifadesini kullandı.

Kızılhaç Komitesinden daha sonra yapılan yazılı açıklamada, Hundt'ın değerlendirmesine açıklık getirildi. Açıklamada, Hundt'ın açıklamasında bugün planlanan esir takasının yapılmayacağına dair işaret olmadığı kaydedildi.

Planlanan esir takası için hazırlıkların devam ettiği kaydedilen açıklamada, "operasyonların hassas ve karmaşık olduğu göz önüne alındığında bunların gerçekleştirileceğinden asla tam olarak emin olunamayacağı" yorumuna yer verildi.

İsrail ile Hamas arasında esir takası mutabakatına varılmıştı. Bu mutabakat kapsamında dün ve önceki gün 78 Filistinli ve 26 İsrailli esir serbest bırakılmıştı.

Hamas'ın silahlı kanadı İzzeddin el-Kassam Tugayları, dün akşam "Tel Aviv esirlerin serbest bırakılması ve Gazze'nin kuzeyine insani yardım tırlarının girişiyle ilgili mutabakat maddelerine uyana kadar Gazze Şeridi'ndeki İsrailli esirlerin serbest bırakılmasını ertelediklerini" duyurmuştu.

İlerleyen saatlerde Hamas, 13 İsrailli esiri ülkelerine götürülmek üzere Uluslararası Kızılhaç Örgütüne teslim etmişti.

İsrail basınına göre, mutabakat kapsamında bugün 13 İsrailli ve 39 Filistinli esirin daha serbest bırakılması bekleniyor.