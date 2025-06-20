Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler

Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler
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İsrail-İran savaşının 8. gününde The Economist, İran bayrağını 6 parçaya bölünmüş şekilde kapağına taşıyarak "Bu nasıl sona erecek?" sorusunu gündeme getirdi. Görsel, "İran parçalanır mı?" tartışmalarını alevlendirdi. Uzmanlara göre İsrail'in amacı, İran'ı iç karışıklıkla zayıflatmak.

İsrail ve İran arasındaki çatışmalar 8. gününe girerken, uluslararası basında savaşın olası sonuçlarına dair analizler art arda geliyor. Bu kapsamda İngiltere merkezli The Economist dergisinin son sayısında yayınladığı kapak, dünya kamuoyunda büyük yankı uyandırdı.

İRAN BAYRAĞI 6 PARÇAYA BÖLÜNDÜ

Dergi, 21–27 Haziran 2025 tarihli sayısının kapağında İran bayrağını 6 parçaya bölünmüş, yanmış ve yırtılmış şekilde tasvir etti. Karanlık bir fon üzerinde sunulan görselin üstünde ise "How will this end? (Bu nasıl sona erecek?)" başlığı yer aldı. Bu çarpıcı kapakla birlikte The Economist, savaşın sadece bölgesel değil, küresel bir yıkım ve parçalanma sürecine dönüşebileceğine işaret etti. Görseldeki detaylar, İran'ın siyasi ve coğrafi bütünlüğüne dair ciddi bir sorgulamayı gündeme taşıdı.

Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler

"İRAN PARÇALANIR MI?" SORUSU MASADA

Kapak yayınlandıktan sonra uluslararası medyada "İran parçalanır mı?" sorusu tartışılmaya başlandı. Bazı uzmanlara göre İsrail'in hedefi yalnızca askeri çatışma değil; İran'daki devlet otoritesini sarsmak, iç karışıklıklarla ülkeyi zayıflatmak ve parçalanmaya zemin hazırlamak. Analistler, İsrail'in asıl stratejisinin İran'da bir iç savaş senaryosu oluşturarak, ülkenin siyasi yapısını çökertecek bir süreci tetiklemek olduğunu öne sürüyor.

Uluslararası kamuoyunda infial yaratan kapak: İran'ı 6 parçaya böldüler

DERGİDEN TUHAF OLMAYAN SİMGELER

Uzmanlar ayrıca, The Economist'in 2025 yılı başında yayınladığı yılbaşı kapağında da İran füzelerine yer verildiğini hatırlatarak, bu son kapağın tesadüf olmadığını savunuyor. Derginin kapaklarının zaman zaman "politik mesajlar içeren küresel projeksiyonlar" içerdiği düşüncesi, yeni sayının yorumlarını daha da derinleştirdi.

Olgun Kızıltepe
Olgun Kızıltepe
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