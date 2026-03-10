Ülkeyi karıştıran görüntü! Herkes aynı yorumu yapıyor
ABD Başkanı Donald Trump'ın bir askere madalya taktığı törene ait görüntüler sosyal medyada viral oldu. "Bu bir onur madalyası mı yoksa tasma mı?" şeklindeki yorumlar sonrası birçok kullanıcı Trump'ın yer aldığı görüntüleri eleştirirken, olay ABD'de tartışma yarattı.
- ABD Başkanı Donald Trump'ın bir askere madalya taktığı tören görüntüleri sosyal medyada viral oldu.
- Sosyal medya kullanıcıları madalyanın geniş mavi şeritli kayışını 'köpek tasmasına benzeterek' eleştirdi.
- Tören görüntüleri ABD'de siyasi tartışmaların parçası haline geldi.
ABD'de düzenlenen bir madalya törenine ait görüntüler sosyal medyada hızla yayılırken, törenin ardından başlayan tartışmalar ülke gündemine oturdu. Viral olan videoda ABD Başkanı Donald Trump'ın bir askere madalya takma anı yer alırken, tören sırasında kullanılan madalyanın boynuna takılma biçimi sosyal medya kullanıcılarının dikkatini çekti.
BÜYÜK TARTIŞMA YARATTI
Törenin görüntülerinin yayılmasının ardından birçok kullanıcı madalyanın tasarımını ve takılma şeklini eleştirdi. Özellikle madalyanın geniş mavi şeritli kayışı, bazı kullanıcılar tarafından "köpek tasmasına benziyor" yorumlarıyla gündeme taşındı.
Videonun kısa sürede milyonlarca izlenmeye ulaşmasının ardından ABD'de sosyal medya platformlarında tartışmalar alevlendi. Çok sayıda kullanıcı tören görüntülerini paylaşarak madalyanın tasarımını eleştirirken, bazı yorumcular ise görüntülerin yönetim açısından "utanç verici" olduğunu öne sürdü.
HERKES AYNI SORUYU SORUYOR
Tartışmalar özellikle madalyanın askerin boynuna takıldığı anı gösteren fotoğrafın yayılmasıyla büyüdü. Fotoğrafın ardından birçok Amerikalı kullanıcı, "Bu bir onur madalyası mı yoksa tasma mı?" şeklinde yorumlar yaptı.
Öte yandan bazı kullanıcılar ise eleştirilerin abartılı olduğunu savunarak söz konusu madalyanın ABD'de askerlere verilen resmi bir nişan olduğunu ve tasarımın uzun süredir aynı şekilde kullanıldığını hatırlattı.
SİYASİ TARTIŞMALAR ALEVLENDİ
Tören görüntülerinin sosyal medyada yayılmaya devam etmesiyle birlikte konu ABD'de siyasi tartışmaların da parçası haline geldi.