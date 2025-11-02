Haberler

Ülkeyi karıştıran bir ilginç iş ilanı! 'Gökyüzü teyzeleri' aranıyor

Güncelleme:
Çinli hava yolu şirketi Spring Airlines, "Gökyüzü teyzeleri" adını verdiği yeni kabin ekibi için evli ve çocuk sahibi kadınları işe alacağını duyurdu. Aranan yeterlilikleri taşıyan kadınların olgunluk ve empati becerileriyle yolcularla daha iyi iletişim kuracağını savunan şirket, ülkede büyük bir tartışmanın da fitilini ateşledi.

  • Spring Airlines, 'Gökyüzü teyzeleri' adıyla evli ve çocuk sahibi olma kriteri içeren bir kabin ekibi iş ilanı yayınladı.
  • İlan, adayların en az lisans mezunu olmasını, boylarının 1.62 ile 1.74 metre arasında olmasını ve tercihen müşteri hizmetleri deneyimine sahip olmasını gerektiriyor.
  • İlan, Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da 70 milyondan fazla görüntüleme alarak tartışma yarattı.

Çin merkezli Spring Airlines, yayınladığı yeni iş ilanıyla ülkede tartışma yarattı.

'GÖKYÜZÜ TEYZELERİ' ARANIYOR

Spring Airlines'ın ilanına göre adayların en az lisans mezunu olması, boylarının 1.62 ile 1.74 metre arasında bulunması ve tercihen müşteri hizmetleri deneyimine sahip olmaları gerekiyor.Ancak kamuoyunda en çok dikkat çeken ayrıntı, başvuru şartları arasına "evli ve çocuk sahibi olma" kriterinin eklenmesi oldu. Şirket, bu pozisyonda görev yapacak kadınların oluşturacağı yeni kabin ekibine "Gökyüzü teyzeleri" adını vereceğini de açıkladı.

"YOLCULARLA DAHA KOLAY BAĞ KURABİLİYORLAR"

Spring Airlines İnsan Kaynakları Departmanı, bu kararın gerekçesini "olgunluk ve empati" vurgusuyla açıkladı. Yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi: "Bu kadınlar çocuk büyütmüş, yaşlılarla ilgilenmiş kişiler. Deneyimleri sayesinde yolculara daha fazla anlayış gösterebiliyor, onlarla daha kolay bağ kurabiliyorlar."

TARTIŞMA KONUSU OLDU

Uygulamanın, kadın istihdamını artırmak ve yaşa dayalı iş sınırlamalarını azaltmak amacıyla planlandığı belirtilse de, ilan kısa sürede sosyal medyada büyük tepki topladı. Çin'in sosyal medya platformu Weibo'da konu hakkında yapılan paylaşımlar 70 milyondan fazla görüntüleme aldı. Pek çok kullanıcı "gökyüzü teyzesi" ifadesini kadınlara karşı küçültücü buldu.

Evli bir kabin memuru ise tartışmalara farklı bir açıdan yaklaşarak, "Yeni mezunlara göre avantajlıyız. Çocuk büyüttük, yaşlılara baktık. Ekipte genellikle 'abla' rolünü üstleniyoruz." ifadelerini kullandı.

YENİ BİR KAVRAM DEĞİL

Öte yandan "Gökyüzü teyzesi" terimi aslında Çin'de ilk kez kullanılmıyor. Kavram, 1990'larda sivil havacılık sektöründe işten çıkarılan tekstil işçilerinin kabin memuru olarak işe alınmasıyla ortaya çıkmıştı. Spring Airlines'ın duyurusu, bu eski tanımı yeniden gündeme taşıdı.

Umut Halavart
Haberler.com / Dünya
