Ülkeyi ayağa kaldıran seri katil dehşeti! Eşi dahil 42 kadını öldürdüğünü itiraf etti

Kenya'nın başkenti Nairobi'deki çöplükte bulunan cansız bedenler, ülkeyi ayağa kaldıracak bir seri cinayeti ortaya çıkardı.

Nairobi'nin güneyindeki Mukuru bölgesinde seri katil olduğundan şüphelenilen 33 yaşındakiCollins Jumaisi bu sabah gözaltına alındı. Jumaisi ifadesinde 42 kadını öldürdüğünü ve aralarında eşinin de olduğunu itiraf etti.

Bölgedeki çöp alanında 9 cansız beden bulunduğunu belirten Emniyet Müdürü Amin Mohamed,"Karşımızda psikopat bir seri katil olduğu açık" ifade ederken, Jumaisi'nin öldürdüğü 42 kadının cesedini bu çöplüğe gömdüğünü itiraf ettiğini aktardı.

Jumaisi'nin 2022'de eşiyle başladığı kadın cinayetlerinin sonuncusunu 11 Temmuz'da işlediğine yer verilen polis raporunda kurbanlarının çoğunun uzuvlarının kesildiğine de değinildi.

Seri katilin evine yapılan baskında kurbanları kesmek için kullandığı çok sayıda bıçak, poşetler ve bantlar ile cep telefonları ve kimlik bulunduğu öğrenildi.

Bir süredir vergi artışına yönelik gösterilere sahne olan Kenya'da bazı köylüler, öldürülen kadınların son dönemde hükümet karşıtı gösterilere katıldıklarını iddia ederken emniyet yetkilileri ise seri cinayetlerin protestolarla alakalı olduğu haberlerini reddetti.