Ülkeyi alarma geçiren iddia! Beyin örnekleri ABD'ye gönderildi

Kuzey Makedonya, kamuoyuyla paylaşılan yeni Jeffrey Epstein dosyalarındaki e-postalar ve belgeler nedeniyle başlatılan bir insan ticareti soruşturması ile gündeme geldi. Dış basında yer alan haberlere göre, yayımlanan Epstein e-posta içeriğinde ülkenin beyin araştırmalarına dair materyallerle bağlantılı olarak adı geçti ve bunun üzerine Makedon makamları konuyu titizlikle inceliyor. Ayrıca soruşturmanın, insan ticareti ile bağının olup olmadığı üzerine odaklandığı bildirildi.

BEYİN ÖRNEKLERİ ABD'YE GÖNDERİLDİ

Epstein dosyalarındaki bir e-postada, söz konusu arşivin insan beyni araştırmalarıyla ilgili olduğu, bu araştırma kapsamında Kuzey Makedonya'dan beyin örneklerinin ABD'ye gönderildiği bilgisi yer aldı. Bu belgede örneklerin, Columbia Üniversitesi ve Pittsburgh Üniversitesi gibi kurumlardaki çalışmalara dahil edildiği ve Epstein'a bu konuda bilgi verildiği belirtildi. Belgenin içeriğine göre Kuzey Makedonya'dan gönderilen beyin örneklerinin taşınması süreci ayrıntılı olarak anlatıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Bu içerik, Makedon yetkilileri harekete geçirdi ve ülkede yeni bir insan ticareti soruşturmasının başlatıldığı iddia edildi. Soruşturmanın, Epstein ile bağlantılı belgelerde ülke adının anılması sonrası resmi mercilerce teyit edildiği belirtiliyor. Henüz bu dosyanın insan ticaretiyle doğrudan bir bağlantı içerip içermediği resmi olarak açıklanmadı, ancak Makedonya'daki yasal makamlar ve güvenlik birimleri olayla ilgili kapsamlı bir inceleme yürütüyor.

İNSAN TİCARETİ TARTIŞMALARI SÜRÜYOR

Uzmanlara göre insan ticareti ile mücadele Kuzey Makedonya'da uzun süredir gündemde olan bir konu. Ülke hem kaynak hem transit ülke olarak tanımlanıyor ve kadın ile çocukların zorla çalıştırılma ve cinsel sömürüye maruz kaldığı vakalar daha önce raporlanmıştı; bununla birlikte devlet kurumlarının bu alanda soruşturma ve kovuşturma kapasitelerini güçlendirmek için adımlar attığı kaydediliyor.

Epstein dosyalarının kamuya açıklanmasıyla birlikte ortaya çıkan bu yeni iddia, sadece Avrupa'da değil uluslararası arenada da insan ticareti ve istismar ağlarıyla ilgili tartışmaları yeniden gündeme taşıdı. Uluslararası hukuk çevreleri, belgelerin daha derinlemesine incelenmesinin gerekli olduğunu, olası suç zincirlerinin ve paydaşların netleştirilmesi gerektiğini vurguluyor.