Suriye'de kaçmaya çalışan rejim askerleri böyle yakalandı

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.

KAÇMAYA ÇALIŞAN REJİM ASKERLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de muhalif silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad rejimi destekçileri ile askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Rejimin devrilmesinin ardından araçla kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.

Araçtan dışarı çıkarılan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından karargaha götürüleceği belirtildi.