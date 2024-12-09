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Suriye'de kaçmaya çalışan rejim askerleri böyle yakalandı

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Suriye'de muhalif silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad rejimi destekçileri ve askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Araçla kaçmaya çalışan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.

Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.

Ülkeden kaçmaya çalışan Esad askerleri böyle yakalandı

KAÇMAYA ÇALIŞAN REJİM ASKERLERİ GÖRÜNTÜLENDİ

Suriye'de muhalif silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad rejimi destekçileri ile askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Rejimin devrilmesinin ardından araçla kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.

Ülkeden kaçmaya çalışan Esad askerleri böyle yakalandı

Araçtan dışarı çıkarılan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından karargaha götürüleceği belirtildi.

Suriye'de kaçmaya çalışan rejim askerleri böyle yakalandı
Kaynak: İhlas Haber Ajansı / Umut Halavart - Dünya
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Yorumlar (1)

Haber YorumlarıDavut YALANCI:

Şimdi de bunlar kaçar memlekete gelir. Nasıl olsa hiçbir zaman gbt sorgulaması yapılmadan alıyoruz ya içeri..

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