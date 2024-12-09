Suriye'de kaçmaya çalışan rejim askerleri böyle yakalandı
Suriye'de muhalif silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad rejimi destekçileri ve askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Araçla kaçmaya çalışan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından yakalandığı anlar kameraya yansıdı.
Suriye'de Esad rejiminin devrilmesinin ardından kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.
KAÇMAYA ÇALIŞAN REJİM ASKERLERİ GÖRÜNTÜLENDİ
Suriye'de muhalif silahlı grupların başkent Şam'ı ele geçirmesinin ardından Beşar Esad rejimi destekçileri ile askerleri kaçmaya ve teslim olmaya başladı. Rejimin devrilmesinin ardından araçla kaçmaya çalışırken yakalanan rejim askerleri görüntülendi.
Araçtan dışarı çıkarılan rejim askerlerinin, Suriye Milli Ordusu (SMO) tarafından karargaha götürüleceği belirtildi.