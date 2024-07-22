Ülkede turist istemiyorlar! 10 bin kişi dev pankartlarla sokağa indi

İspanya'da turistlere karşı tepkiler büyüyor. Turizm karşıtı aktivistler bu yıl Barcelona'da ve Palma de Mallorca, Malaga ve Kanarya Adaları gibi popüler tatil yerlerinde bir dizi protesto düzenlemeye devam ediyor; ziyaretçilerin konut maliyetlerini artırdığını ve bölge sakinlerinin şehir merkezlerinde yaşayamamasına neden olduklarını söylüyor.

Son olarak da pazar günü Mallorca'da 10 bin kişinin katıldığı bir protesto düzenlendi. Protestolara bazı turistler de destek verdi.

"TURİSTLER YEREL HALKIN İŞİNİ ZORLAŞTIRIYOR"

Mallorca'da pazar günkü protestoyu düzenleyen Menys Turisme Mas Vida'dan (Daha Az Turizm, Daha Fazla Hayat) Pere Joan Femenia, protestocuların adada daha az turist istediğini söyledi; "Kitle turizmi, kendi adalarında yaşamayı karşılayamayan yerel halkın işini zorlaştırıyor çünkü turistler fiyatları artırıyor. Turistler yaz aylarında plajları dolduruyor ve kamu hizmetlerini zorluyor. Kitle turizmini kesmek ve yurt dışında yaşayanların yılda sadece birkaç ay için evleri satın almasını yasaklamak istiyoruz."

16 MİLYON TURİST ZİYARET ETTİ

İspanya Ulusal İstatistik Enstitüsü, Balear Adaları'nın Katalonya'dan sonra geçen yıl turistler için İspanya'nın ikinci en popüler bölgesi olduğunu ve 14,4 milyon tatilcinin ilgisini çektiğini söyledi. Bu yılın ilk çeyreğinde İspanya'yı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 18 artışla 16,1 milyon kişi ziyaret etti. Ziyaretçiler geçen yıl İspanya'da 109 milyar Euro harcarken, Fransa'da bu rakam 63,5 milyar Euro'ydu.