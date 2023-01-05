Ülke bu olayı konuşuyor! Bir evde 5'i çocuk 8 kişinin cesedi bulundu

ABD'de yetkililer sosyal yardım kontrolü için gittiği evde 8 ceset buldu. Ölenlerden 5'inin çocuk olduğu öğrenilirken kurbanların hepsinin silahla öldürüldüğü belirlendi. Polisin olayla ilgili soruşturması devam ediyor.

ABD'nin Utah eyaletinde kan donduran bir olay meydana geldi. Eyaletin Enoch şehrinde bir evin içinde beşi çocuk olmak üzere sekiz kişinin cesedi bulundu.

ÖLENLERDEN 5'İ REŞİT DEĞİL

Yetkililer, kurbanların silahla vurularak öldürüldüklerini bildirdi. Polisten yapılan açıklamada, "Memurlar konutu kontrol etti ve evde üç yetişkin ve beş reşit olmayan çocuğun ölmüş olduğunu gördü. Şu anda halka yönelik bir tehdit olduğuna veya kaçak bir şüpheli olduğuna inanmıyoruz." denildi.

Iron County Okul Bölgesi, beş reşit olmayan çocuğun kurumlarında okuduğunu belirterek bir açıklama yayınladı. Metinde, "Bu kaybın, başta öğrencilerimiz olmak üzere tüm okul bölgemiz için birçok duygu, endişe ve soruyu gündeme getireceği kesindir. Okul topluluğumuzun kaybından dolayı üzgünüz ve gerektiğinde size ve çocuğunuza yardım etmek için her türlü çabayı göstereceğiz." ifadeleri yer aldı.