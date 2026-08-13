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Uraloğlu ve Bulgaristan Başbakanı Radev ulaştırma bağlantılarını görüştü

Uraloğlu ve Bulgaristan Başbakanı Radev ulaştırma bağlantılarını görüştü
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ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir araya gelerek ulaştırma bağlantılarını ve bölgesel iş birliğini değerlendirdiklerini bildirdi.

ULAŞTIRMA ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir araya gelerek ulaştırma bağlantılarını ve bölgesel iş birliğini değerlendirdiklerini bildirdi.

Ulaştırma Ve Altyapı Bakanı Abdulkadir Uraloğlu, Bulgaristan Başbakanı Rumen Radev ile bir görüşme gerçekleştirdi. Ziyarete ilişkin sanal medya hesabından açıklama yapan Uraloğlu, "Bulgaristan Başbakanı Sayın Rumen Radev ile Türkiye-Bulgaristan ulaştırma bağlantılarımızı ve bölgesel iş birliğimizi değerlendirdik. Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Modern Hicaz Demiryolu'nun Avrupa'ya uzanan bağlantısında Bulgaristan'ın önemli bir ortak olduğu konusunda hemfikiriz. Kara yolu ve demir yolunda sınır geçişlerinin kapasitesini artıracak, yeni sınır kapıları ve bağlantılar oluşturacak adımlar üzerinde çalışıyoruz. Türkiye ile Bulgaristan arasındaki ulaştırma bağlarını güçlendirerek bölgemizin ticaretini, hareketliliğini ve kalkınmasını daha da ileri taşıyacağız" ifadelerini kullandı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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