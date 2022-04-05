Ukraynalı kadınlar, kendilerine gönderilen iğrenç mesajları ifşa etti: Ben bekarım, bana taşınsana

24 Şubat'ta Rusya tarafından Ukrayna'ya yönelik başlatılan işgal girişiminin ardından binlerce Ukraynalı da evini ve ülkesini terk ederek başka ülkelere kaçmak zorunda kaldı. Tüm bu gelişmeler yaşanırken İngiliz medyası olayın bambaşka bir boyutunu gözler önüne serdi.

"SADECE KALACAK BİR EV BULMAK İSTEDİK"

İngiltere'nin önde gelen gazetelerinden The Times'a konuşan ve savaştan kaçan Ukraynalı kadınlar, İngiltere'ye sığınmak ve kalacak bir oda ya da ev bulmak istediklerini fakat "korkunç" mesajlarla karşılaştıklarını gördü. Facebook'ta mülteciler için kurulan gruplara yardım ve istek mesajı atan kadınlara erkeklerden saldırgan ve cinsel içerikli mesajlar geldiği duyuruldu. İsmini açıklamayan bazı kadınlar, "Birçok erkek beni mesajlarla taciz etti, bana fahişe dediler ve hakaretlerde bulundular" yorumunu yaptı.

"BANA TAŞINSANA GİBİ MESAJLAR ATTILAR"

Gazeteye konuşan bir diğer kadın ise yardım çağrısından sonra birçok erkeğin kendisine çıplak fotoğraf attığını söyledi. Bir kadın, Londra'da yaşadığını söyleyen bir mühendisin kendisine, "Ben bekarım ve yalnız yaşıyorum, sen neredesin? Bana taşınsana" dediğini aktardı.

FACEBOOK İDDİALARLA İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATTI

Ukraynalı kadınların, İngiltere'de yaşamak için temizlik işleri yapanlar için oluşturulan Facebook gruplarına girdiği fakat buradan da saldırılara uğradıkları ortaya çıktı. Facebook ise kadınların iddialarından sonra bir soruşturma başlatıldığını açıkladı. İngilizlerin gönüllü olarak para karşılığında Ukraynalı mültecilere kapılarını açma projesinin de inceleme altına alındığı belirtildi.