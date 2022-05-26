Ukrayna savaşı: Zelenskiy Kissinger'ı 'Kırım' çıkışı sonrası '1938'de Nazileri yatıştırmaya çalışan siyasetçilere' benzetti - Haberler

Eski ABD Dışişleri Bakanı Henry Kissinger, Ukrayna'da barışın sağlanması için Rusya'nın Kırım'ı ilhakının tanınmasını önerdi. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Kissinger'a tepki gösterdi ve onu 1938'de Nazileri yatıştırmaya çalışan siyasetçilere benzetti.

Çarşamba günü video-konferans sistemiyle Davos'taki Dünya Ekonomik Forumu toplantılarına katılan Zelenskiy, " Rusya'nın Ukrayna'ya karşı işlediği savaş suçlarını uzaktan izleyenleri şiddetle kınıyorum. Her zaman Moskova'nın çıkarları gözetiliyor" dedi.

99 yaşındaki Kissinger, Pazartesi günü Dünya Ekonomik Forumu'nda yaptığı konuşmada Rusya'nın Ukrayna'yı işgaline son vermek için, Ukrayna'nın topraklarının bir kısmını Rusya'ya vermesini teklif etti, bunun iki ülke için de en doğrusu olduğunu savundu.

Kissinger, Rusya'nın Ukrayna'da Batı için utanç verici bir galibiyet almasının, uzun vadede Avrupa'nın istikrarı için tehlikeli olabileceğini söyledi.

Kissinger, "Önümüzdeki iki ay içinde Rusya ve Ukrayna arasında müzakereler yapılmalı. Ukrayna'da işgal öncesine dönülmeli" dedi, Rusya'nın Kırım'ı ilhakının kabul edilmesini önerdi.

Zelenskiy: Kissinger'ın takvimi 2022'yi değil 1938'i gösteriyor

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy ise Kissenger'a, "Takvimi 2022'yi değil 1938'i gösteriyor" diyerek, tepki gösterdi.

Zelenskiy, "Binlerce milisin Ukrayna'yı hedef alması ve on binlerce kişinin öldürülmesine rağmen Kissinger gibi figürler ortaya çıkıp Rusya'nın çıkarlarını savunmaya devam ediyor" dedi.

Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba da Kissinger'e tepki gösterdi.

Kuleba, "Ukrayna, Rusya'yla barış için topraklarından vazgeçmeyecek" diye konuştu.

Doğudaki mücadele

Rusya, 24 Şubat'ta Ukrayna'yı işgale başladı. Üç aydan uzun süredir devam eden savaşta binlerce kişi hayatını kaybetti, milyonlarca kişi Ukrayna'yı terk etmek zorunda kaldı.

Son günlerde Ukrayna'nın doğusundaki Luhansk bölgesinde çatışmaların arttığı bildiriliyor.

Luhansk Valisi bölgede durumun "son derece kötü" olduğunu söylerken, Luhansk Ordu Komutanı Serhiy Haidai, Rusların kritik önemdeki Severodonetsk şehrini henüz ele geçiremediklerini belirtti.

Ancak çatışmalar Rusların bölgedeki önemli hedeflerinden biri olan Severodonetsk yakınlarında yoğunlaşmış durumda.