Üye Girişi
Haberler

Ukrayna, Ruslardan Urozhaine köyünü geri aldı

Dünya Haberleri

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk ve Donetsk bölgeleri arasında bulunan Urozhaine köyünün Ruslardan geri alındığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı, Luhansk ve Donetsk bölgeleri arasında bulunan Urozhaine köyünün Ruslardan geri alındığını duyurdu.

Ukrayna Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada, "Ukrayna birlikleri Donetsk bölgesindeki Urozhaine köyünü kurtardı" denildi. Köy, Rusya sınırındaki Şahti kentine 130 kilometre mesafede, Luhansk ve Donetsk kentlerinin ortasında bulunuyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

Ukrayna Dünya Haberler

beğendim
alkışladım
beğenmedim
güldüm
üzüldüm
sinirlendim
şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title