Ukrayna Ordusu'ndan Rusya'ya Hava Saldırısı: 1 Ölü, 11 Yaralı

Ukrayna ordusu, Rusya'nın askeri eğitim merkezine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını açıkladı. Rus ordusu, Ukrayna'ya birçok balistik füze ve insansız hava aracıyla saldırıda bulundu.

UKRAYNA ordusu, Rusya'nın askeri eğitim merkezine düzenlediği hava saldırısında 1 kişinin hayatını kaybettiğini, 11 kişinin yaralandığını duyurdu.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'ne ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı açıklamada, Rus ordusunun dün gece ülkeye 4 balistik füze ve 48 adet insansız hava aracıyla (İHA) saldırdığı belirtildi. Hava savunma kuvvetleri tarafından 36 İHA'nın imha edildiği kaydedilen açıklamada, 3 füze ve 12 İHA'nın 7 ayrı noktaya isabet ettiği aktarıldı.

Ukrayna Ordusu Kara Kuvvetleri'nden yapılan yazılı açıklamada ise Rus güçlerinin 1 askeri eğitim sahasına hava saldırısı düzenlediği duyuruldu. Saldırının Kara Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı bir askeri eğitim merkezine yönelik gerçekleştirildiği vurgulanan açıklamada, saldırı sonucu 1 kişinin yaşamını yitirdiği, 11 kişinin de yaralandığı ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
