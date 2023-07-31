Ukrayna Ordusu, Donetsk Bölgesinde Rus Mevzilerine Havan Toplarıyla Atışlar Yapıyor

Ukrayna ordusu, Donetsk bölgesinde Avdiyivka yönünde Rus mevzilerine havan toplarıyla atışlar yaparak ön cephedeki birliklere destek çıkıyor.

Rusya ile Ukrayna arasında savaş devam ederken, Donetsk bölgesindeki Avdiyivka yönünde şiddetli çatışmalar sürüyor. Burada faaliyet gösteren Ukrayna Silahlı Kuvvetlerinin 35. Deniz Piyade Tugayı'na bağlı gruplar, ön cephedeki birliklerin ilerlemesini sağlıyor.

Söz konusu gruplar, ordudaki istihbarattan gelen koordinatlara göre, Rus güçlerinin pozisyonlarına havan toplarıyla yoğun atışlar yapıyor.

Savaş bölgesindeki durumu takip eden AA ekibi, Avdiyivka yönündeki atışları görüntüleyerek Ukraynalı askerlerden süreçle ilgili bilgi aldı.

"Bazı günler 60'a kadar atış yapıyoruz"

Soyadını vermek istemeyen havan topu grubu komutanı Andrey, Avdiyivka yönündeki görevleriyle ilgili AA muhabirine yaptığı açıklamada, "Burada savunmadayız. Düşman ilerlediğinde karşı saldırı düzenliyoruz. Ön cephede Ukrayna piyade birlikleri bulunuyor. Bu birliklere yardımcı oluyoruz. Ruslar, birliklerimize saldırmaya başladığında, bize Rus mevzilerin koordinatları veriliyor ve bunlara ateş ediyoruz." ifadesini kullandı.

Ellerindeki havan topu sisteminin eski olduğunu ancak buna rağmen devamlı çalıştığını söyleyen Andrey, "Elbette yeni sistem verilseydi işimiz kolaylaşırdı. Mühimmat da bazen hemen bize ulaştırılamıyor. Bazen günlerce bekliyoruz, bu da atış yoğunluğuna bağlı. Bazı günler 60'a kadar, bazen de günde 4 kez atış yapıyoruz." diye konuştu.

Ukraynalı çocukların, askerler için çizdikleri resimlerle motive olduklarını dile getiren Odessa doğumlu Andrey, ön cephede savaşan askerlere güçlü ve sabırlı olmalarını diledi.

"Ön cephedeki piyade birliklerine destek çıkıyoruz"

Havan topu grubundaki askerlerden İgor da orduya seferberlik kapsamında katıldığını belirterek "Orduya katılmadan önce inşaat işlerinde çalışıyordum. Yurt dışında uzun süre çalıştım, Polonya'ya gidip geliyordum." dedi.

Ön cephedeki piyade birliklerine destek olma görevini yerine getirdiklerini aktaran İgor, "Bize de karşı taraftan top atışları yapılıyor. Elbette korkuyorsun. Korkmayan insan yoktur ancak alışıyorsun. Bu savaşı kazanacağız çünkü adalet her zaman kazanır." ifadelerini kullandı.