Ukrayna'nın yerli silah sanayisini hızlandıran gizli füze fabrikasının içinden

Gözlerimiz bağlı bir şekilde, Ukrayna'nın en yeni silahlarından birini ürettiği gizli bir yere götürülüyoruz.

Ukrayna'nın Flamingo seyir füzesinin üretimi o kadar gizli ki telefonlarımızı kapatmamız söyleniyor.

Ukrayna için bu tür silahların üretimini gizlemek ve dağıtmak hayatta kalmak için kilit öneme sahip. Bu silahları üreten Fire Point şirketine ait iki fabrika halihazırda saldırıya uğradı.

Ziyaret ettiğimiz tesiste, sütunlar, pencereler veya tavanlar gibi unsurların görüntüsünü almamamız söylendi.

Ayrıca, Flamingo füzelerinin üretildiği montaj hattındaki işçilerin yüzlerini de göstermememiz istendi.

Ukrayna, yoğun baskı altında bile silah sanayisini geliştiriyor.

Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, ülkenin cephede kullandığı silahların %50'sinden fazlasını kendisinin ürettiğini söylüyor.

Uzun menzilli silah envanterinin neredeyse tamamı yerli üretim.

Batı'nın askeri desteği ülkenin silahlı kuvvetlerinin modernleşmesine yardımcı oldu ancak artık robotlar ve İHA'lar gibi insansız sistemlerin geliştirilmesinde dünyanın büyük bir bölümüne öncülük ediyor.

Şimdi ise yerli üretim seyir füzeleri, Ukrayna'nın uzun menzilli füze kabiliyetini artırıyor.

İrina Terekh, Ukrayna'nın en büyük insansız hava aracı (İHA) ve füze üreticilerinden biri olan ve Latince sloganı "Biz yapmazsak kim yapacak?" anlamına gelen Fire Point'in baş teknik sorumlusu.

33 yaşındaki kadın geçmişte mimarlık eğitimi görmüş ancak şimdi Rus savaş makinesini ortadan kaldırmaya çalışıyor.

Dev Flamingo füzesinin önünde küçücük bir figür gibi duruyor ve bana füzenin (ilk prototiplerin aksine) "Rus petrolü tükettiği için" pembe değil siyah renge boyandığını söylüyor.

Son ürün, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Alman V1 roketine benziyor. Londra otobüsü uzunluğunda bir tüpün üzerine yerleştirilmiş büyük bir jet motorundan oluşuyor.

Şirket hangi hedefler olduğunu doğrulamasa da bu silahlar daha önce çatışmalarda kullanılmıştı.

Flamingo, Batı ülkelerinin tedarik etmekte isteksiz davrandığı türden bir derin darbe silahı.

Seyir füzesinin menzilinin 3.000 km olduğu söyleniyor.

ABD Başkanı Donald Trump'ın Ukrayna'ya vermeyi reddettiği daha gelişmiş ve pahalı bir silah olan ABD yapımı Tomahawk füzesine benziyor.

Ancak derin darbeler, Ukrayna'nın ağırlıklı olarak uzun menzilli insansız hava araçları kullandığı savaşın kritik bir parçası olarak görülüyor.

Bin kilometreden fazla uzanan cephe hattında Rusya'ya karşı hâlâ toprak kaybediyor.

Bu nedenle Ukrayna, Rusya'nın ilerlemesini yavaşlatmak için giderek daha fazla Rusya'nın savaş ekonomisini hedef almaya çalışıyor.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri Komutanı General Oleksandr Syrskyi, Ukrayna'nın uzun menzilli füze saldırılarının Rus ekonomisine bu yıl 21,5 milyar dolardan fazla zarar verdiğini söyledi.

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetleri'nde görevli subay Ruslan, stratejilerinin basit olduğunu söylüyor: "Düşmanın askeri yeteneklerini ve ekonomik potansiyelini azaltmak."

Ukrayna Özel Harekat Kuvvetlerinin düşman topraklarının derinliklerinde yüzlerce petrol rafinerisi, silah fabrikası ve mühimmat deposuna hava saldırısı düzenlediğini söylüyor.

Elbette Rusya da aynısını, hem de daha büyük ölçekte yapıyor. Ortalama olarak günde yaklaşık 200 Shahed İHA'sı fırlatıyor; Ukrayna'nın yanıtı ise bunun yaklaşık yarısı kadar.

Rusya saldırılarını sadece askeri hedeflerle sınırlamıyor. Uzun menzilli füze ve insansız hava aracı saldırıları, ülke genelinde büyük elektrik kesintilerine yol açarak milyonlarca sivilin hayatını zorlaştırdı.

Ruslan, "Rusya kadar çok insansız hava aracı fırlatmak isterdim. Ama çok hızlı bir şekilde sayılarını artırıyoruz."

Fire Point'ten Tarekh, Ukrayna'nın Rusya'nın kaynaklarıyla boy ölçüşemeyebileceğini, ancak "akıl ve taktik kullanarak savaşmaya çalıştıklarını" söylüyor.

Şirketin baş tasarımcısı ve kurucu ortağı Denys Shtilerman, "mucize silah" diye bir şeyin olmadığını kabul ediyor.

"Oyunun seyrini değiştirecek olan şey, kazanma isteğimiz" diyor.

Fire Point, Rusya'nın topyekun işgalinden önce yoktu. Ancak bu girişim şimdi günde 200 İHA üretiyor.

Her biri küçük bir uçak büyüklüğünde olan FP1 ve FP2 insansız hava araçları, Ukrayna'nın uzun menzilli saldırılarının %60'ını gerçekleştirdi.

Her bir insansız hava aracı yaklaşık 50 bin dolara mal oluyor; bu da Rus Shahed insansız hava araçlarından üç kat daha ucuz. Rusya hala ayda yaklaşık 3.000 adet Shahed insansız hava aracı üretiyor.

Ukrayna hâlâ dış yardıma ihtiyaç duyuyor, özellikle istihbarat, hedef belirleme ve para konularında. Ancak kendine daha çok yeterli olmaya çalışıyor.

Terekh, bileşenlerinin mümkün olduğunca çoğunu Ukrayna içinden temin etme konusunda bilinçli bir karar aldıklarını söylüyor.

"Ürettiğimiz silahlara kimsenin müdahale edemeyeceği ilkesini benimsiyoruz" diyor.

Bu nedenle Çin ve ABD olmak üzere iki ülkeden parça kullanmaktan kaçındıklarını belirtiyor.

Amerikan bileşenlerinin neden olmaması gerektiği sorulduğunda, "ABD ile duygusal bir iniş çıkış yaşıyoruz. Yarın birileri parça vermek istemezse biz de kendi silahlarımızı kullanamayabiliriz" diyor.

Başkan Biden döneminde, geçen yılın sonuna kadar, ABD Ukrayna'ya yaklaşık 70 milyar dolarlık askeri destek sağladı.

Bu durum Başkan Trump döneminde kısa sürede durduruldu; bunun yerine Trump, Avrupa NATO'sunun ABD silahları satın almasına izin veren bir plan kurdu.

ABD artık Ukrayna'nın en büyük askeri destekçisi değil ve Avrupa, Amerika'nın bıraktığı boşluğu doldurmakta hatta önceki destek seviyesine ulaşmakta zorlanıyor.

Gelecekteki ABD desteğine ilişkin endişeler, ABD güvenlik garantileri hakkındaki tartışmalara da yansıyor. Bu, mevcut barış görüşmelerinin kilit konularından biri.

Terekh, devam eden müzakereleri "teslimiyet görüşmeleri" olarak nitelendiriyor ve Ukrayna'nın kendi silahlarını üretmesinin "gerçekten güvenlik garantisi sağlamanın tek yolu" olduğunu söylüyor.

Eski mimarlık öğrencisi, Avrupa'nın geri kalanının da bunu izleyip dersler çıkaracağını umuyor.

"Savaşa hazırlık konusunda kanlı bir örneğiz" diyor.

Terekh, onları harekete geçmeye zorlamak istediğini ve Ukrayna'nın maruz kaldığı aynı saldırıya başka bir ülke maruz kalsaydı "çoktan yenilmiş olacaklarına" inandığını söylüyor.

Volodymyr Lozhko ve Kyla Herrmannsen bu habere katkıda bulundu.

Bu haber, BBC gazetecileri tarafından hazırlandı ve kontrol edildi. Bir pilot proje kapsamında çevirisinde yapay zekadan da faydalanıldı.