Ukrayna'nın vurduğu Rus kruvazörüyle ilgili olay iddia: Nükleer savaş başlığı taşıyor olabilir

24 Şubat'ta Rusya Devlet Başkanı Putin'in sabah 06.00'da verdiği emir ile başlayan Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta sular durulmuyor. Dün Rusya'nın Karadeniz Filosu'nun amiral gemisi Moskava'yı vuran ve batıran Ukrayna'nın Rus güçlerine karşı direnişi sürerken İngiltere'den flaş bir iddia geldi.

BATAN GEMİ NÜKLEER SAVAŞ BAŞLIĞI TAŞIYOR İDDİASI

İngiliz Daily Mail gazetesi batan savaş gemisinin nükleer savaş başlığı taşıyor olabileceğini yazdı. Haberde uzmanların bu konuda uyarıda bulunduğu ve acil soruşturma yapılması çağrısı yaptığının altı çizildi.

AMERİKAN UÇAK GEMİLERİNİ YOK ETMEK İÇİN TASARLANDI

Gazete söz konusu haberde, Lviv merkezli bir askeri düşünce kuruluşunun direktörü olan Mykhailo Samus'un gemide Amerikan uçak gemilerini yok etmek için tasarlanan P-1000 süpersonik seyir füzelerinin bulunduğunu belirttiği ve söz konusu füzelerin savaş başlıklarına da ev sahipliği yapabileceğini iddia ettiği bilgisine yer verildi. Ukrayna merkezli Defence Express gazetesi ise askeri kaynaklara dayandırdığı haberinde Moskva'nın nükleer mühimmat bulundurması ihtimalinin yüksek olduğunu yazdı.

GEMİ HAKKINDA NELER BİLİNİYOR?

Moskova kruvazörü, Sovyetler Birliği döneminde, halen Ukrayna'ya ait olan ve işgal sonrası Rus birliklerinin sık sık bombaladığı ülkenin güneyindeki Mykolaiv kentinde inşa edildi. 186 metre uzunluğundaki gemi 1979'da denize indirildi, ilk adı Slava'ydı. Daha sonra adı Moskova olarak değiştirilen gemi, 2000'de Karadeniz filosunun kalbi oldu, 2020'de tadilattan geçirildi.

Kruvazör, 16 adet 700 kilometrelik menzile sahip P-1000 Vulkan tipi gemi savar füzeleri ile S-300 hava savunma sistemiyle donatıldı. 2015'te Akdeniz'de Rus donanmasının daimi görev gücünün yönetildiği gemi, Suriye'deki Rusya'ya ait Hmeymim Hava Üssü'nün korunmasında da önemli rol oynamıştı.