Ukrayna'nın "güvenli kenti" Lviv'de havalimanı yakınlarına füze saldırısı
Haberler.com - Erdem Aksoy - Dünya
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Ukrayna işgalinin 23. gününde Rusya ordusuna bağlı kuvvetler, başkent Kiev'e 470 km uzaklıktaki Lviv kentine füze saldırısı düzenledi. Havalimanı yakınlarına isabet eden füzelerin ardından "güvenli kent" olarak görülen Lviv'de art arda patlama sesleri duyulurken, bölgede bir uçak bakım tesisinin yıkıldığı ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığı ifade edildi.
Ukrayna'nın batısında "nispeten güvenli bölge" olarak görülen Lviv'de art arda patlama sesleri duyuldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, havalimanı yakınlarına füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sadoviy, bölgede bir uçak bakım tesisinin yıkıldığını ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.
EN AZ 3 KEZ PATLAMA SESİ DUYULDU
Ukraine 24 TV kanalı da, mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla Lviv'de en az üç kez patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Ukraine 24 TV'nin yayınladığı kısa videoda gökyüzünde dumanların yükseldiği görülüyor.
BAŞKENT KİEV'E 470 KM UZAKLIKTA
Lviv, çatışmaların yaşandığı başkent Kiev'e yaklaşık 470 km, Polonya sınırına ise sadece 60 km mesafede bulunuyor.
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