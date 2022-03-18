Ukrayna'nın 'güvenli kenti' Lviv'de havalimanı yakınlarına füze saldırısı

Ukrayna'nın batısında "nispeten güvenli bölge" olarak görülen Lviv'de art arda patlama sesleri duyuldu. Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadoviy, havalimanı yakınlarına füze saldırısı düzenlendiğini duyurdu. Sadoviy, bölgede bir uçak bakım tesisinin yıkıldığını ve olayda ölen ya da yaralanan olmadığını söyledi.

EN AZ 3 KEZ PATLAMA SESİ DUYULDU

Ukraine 24 TV kanalı da, mesajlaşma uygulaması Telegram aracılığıyla Lviv'de en az üç kez patlama sesi duyulduğunu bildirdi. Ukraine 24 TV'nin yayınladığı kısa videoda gökyüzünde dumanların yükseldiği görülüyor.

BAŞKENT KİEV'E 470 KM UZAKLIKTA

Lviv, çatışmaların yaşandığı başkent Kiev'e yaklaşık 470 km, Polonya sınırına ise sadece 60 km mesafede bulunuyor.