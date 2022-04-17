Ukrayna'nın esir aldığı Medvedçuk'un eşi Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yardım istedi

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla bilinen Ukraynalı muhalif milletvekili Viktor Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, "Erdoğan gibi güçlü bir liderin, zayıf bir lider olan Zelenski'yi etkileyebileceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın beni duyduğuna ve eşimin Ukrayna Güvenlik Servisi'nin demir parmaklıklarından kurtulması için her şeyi yapacağına eminim" çağrısını yaptı.

RUSYA'YA ESİR TAKASI ÖNERİLDİ

Medvedçuk, Ukrayna'nın en büyük muhalefet partisi Yaşam İçin Muhalefet Platformu'nun lideri. Savaştan önce vatana ihanetle suçlanarak ev hapsine alındı. Savaşın başlamasıyla firar etti. Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenski, 12 Nisan'da Medvedçuk'un Ukrayna istihbarat servisinin özel operasyonuyla yakalandığını duyurdu. Rusya'ya esir takası önerisi yaptı. Medvedçuk'un eşi Oksana Marçenko, o zamandan beri eşinden haber alamıyor.

"EŞİME İŞKENCE YAPACAKLAR VEYA ÇOKTAN YAPTILAR"

Moskova'da basın toplantısı düzenleyen Marçenko, birçok ülke parlamentosuna mektup gönderdiğini duyurdu. Erdoğan'a da çağrıda bulunarak eşinin serbest bırakılması için devreye girmesini istedi. Eşinin işkence gördüğünü düşünen Marçenko, "Ona işkence yapacaklar veya çoktan yaptılar. Şu anda eşimin nerede olduğunu bilmiyoruz. Bu da uygun yasal koruma veya tıbbi bakım sağlamayı imkansız kılıyor" dedi.

PUTİN'E YAKINLIĞIYLA TANINIYOR

Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı. Ukrayna Devlet Başkanı Vladimir Zelenski, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'e yakınlığıyla tanınan ana muhalefet partisi lideri Viktor Medvedçuk'un gözaltına alındığını açıklamıştı. 18 Şubat'ta Ukrayna'dan ayrılarak Moskova'ya giden Marçenko, Kiev yönetiminin yayınladığı, Medvedçuk'u gösteren iki fotoğrafın gözaltında işkenceyi kanıtladığını söylüyor.

2014'TE ABD TARAFINDAN YAPTIRIM LİSTESİNE EKLENDİ

Viktor Medvedçuk, Putin'le yakın bağları olan bir isim. Rusya Devlet Başkanı Putin, Medvedçuk'un en küçük kızı Daria'nın vaftiz babası. Rusya'nın 2014 yılında Kırım Yarımadası'nı ilhak etmesinin ardından ABD, Medvedçuk'u yaptırım listesine ekledi. İlhakın ardından Ukrayna'nın doğusunda Rusya yanlısı ayrılıkçıların kontrolündeki bölgelerde arabulucu olarak rol oynadı. Ancak teröre finansman sağladığı gerekçesiyle geçen yıl Medvedçuk'un malvarlığı donduruldu. Kendisiyle bağlantılı olduğu belirtilen üç televizyon kanalı da Kremlin yanlısı propaganda yaptığı gerekçesiyle kapatıldı. Medvedçuk, kendisine yöneltilen suçlamaları "siyasi baskı" olarak nitelendiriyordu.