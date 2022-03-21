Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim var - Haberler

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Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim var

Haberler.com - Bilsay Özer - Dünya
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Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim var

Ukrayna istihbaratı, Rus oligarkların Devlet Başkanı Vladimir Putin'i zehirlemeyi planladığını iddia etti. İngiliz basını ise Putin'in yerini alabilecek 4 potansiyel ismi açıkladı.

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğunu söyledi. Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde." ifadelerine yer verildi.

Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim varOleksandr Bortnikov

İngiliz basınına göre, şartlar Putin'i istifaya zorlarsa veya iddia edildiği gibi zehirlenirse onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim varMihail Mişustin ve Vladimir Putin

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor. Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor. Son adayın ise Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu. Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.

Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim varSergey Şoygu ve Vladimir Putin

Haberler.com / Bilsay Özer - Dünya

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