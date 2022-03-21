Ukrayna istihbaratı Putin'in zehirlenerek yerine yeni bir lider getirileceğini iddia etti! Listede 4 isim var

Ukrayna istihbaratına göre Rus seçkinleri, Vladimir Putin'i 'zehirlemek' ve Batı ile ticari bağları yeniden kuracak bir halefi onun yerine getirmek için harekete geçti.

PUTİN'İN ZEHİRLENECEĞİ İDDİA EDİLDİ

İngiliz Daily Mail gazetesinde yer alan habere göre, Kiev, Rusya Federal Güvenlik Servisi (FSB) direktörü Oleksandr Bortnikov'un Putin'in yerini almak için seçilen adam olduğunu söyledi. Ukrayna İstihbarat Baş Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada "Bortnikov ve Rus seçkinlerinin diğer bazı etkili temsilcilerinin Putin'i iktidardan uzaklaştırmak için çeşitli seçenekler düşündükleri biliniyor. Zehirlenme, ani hastalık veya başka herhangi bir adım ihtimaller dahilinde." ifadelerine yer verildi.

Oleksandr Bortnikov

PUTİN'İN YERİNİ KİM ALABİLİR?

İngiliz basınına göre, şartlar Putin'i istifaya zorlarsa veya iddia edildiği gibi zehirlenirse onun yerini alacak en kuvvetli aday Mihail Mişustin. Rusya'nın başbakanı olarak görev yapan Mişustin, siyasi hiyerarşide Putin'den sonra ikinci sırada bulunuyor.

Mihail Mişustin ve Vladimir Putin

UKRAYNA İŞGALİNİ YÜRÜTEN BAKAN İHTİMALLER DAHİLİNDE

Ülkenin başkenti Moskova'nın şu anki belediye başkanı, Sergei Sobyanin de adaylar arasında gösteriliyor. Rus devletinin bir diğer önemli kolu olan Federal Güvenlik Servisi'ni (FSB) komuta eden Patruşev bürokraside oldukça güçlü bir figür olarak öne çıkıyor. Son adayın ise Savunma Bakanı olan Sergey Şoygu. Şoygu şu anda Ukrayna'nın işgalini koordine ediyor.

Sergey Şoygu ve Vladimir Putin