Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın Füze ve İHA Saldırısını Püskürtmekte Zorlanıyor

Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri, Rusya'nın Füze ve İHA Saldırısını Püskürtmekte Zorlanıyor
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın ülkenin çeşitli bölgelerine 60 füze ve 477 İHA ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Hava savunma kuvvetleri, 38 füzeyi ve 211 İHA'yı imha etti, ancak bir F-16 uçağı ve pilotu hayatını kaybetti.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Rusya'nın Ukrayna'nın çeşitli bölgelerine 60 füze ve 477 İHA ile saldırı gerçekleştirdiğini bildirdi.

Ukrayna Silahlı Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, Rus ordusunun ülkeye yoğun hava saldırısı düzenlediği belirtildi. Açıklamada, Rusların bu saldırıda balistik, seyir ve uçaksavar güdümlüler olmak üzere 477 insansız hava aracı (İHA) ile 60 füze kullandığı kaydedildi. Ukrayna Hava Savunma Kuvvetleri tarafından 38 füze ve 211 İHA'nın imha edildiği aktarıldı.

Ukrayna ordusu, Rusya'nın gece saatlerinde düzenlediği geniş çaplı füze ve İHA saldırısını püskürtmeye çalışan bir F-16'yı daha kaybettiklerini açıkladı. Uçağın pilotunun da hayatını kaybettiği bilgisi verildi. Ukrayna Hava Kuvvetleri'nin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, " Pilot, uçaktaki tüm silahları kullandı ve havadaki yedi hedefi vurdu. Sonuncusunu vurduğu sırada uçağı hasar gördü ve irtifa kaybetmeye başladı" ifadeleri kullanıldı.

Ukrayna Hava Kuvvetleri, pilotun elinden gelen her şeyi yaparak uçağı yerleşim bölgelerinden uzaklaştırdığını fakat kendisini uçaktan fırlatmak için zaman bulamadığını bildirdi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya
İsrail ordusundan sürgün haritası! Gazze'deki mahalleleri tek tek işaretlediler

İsrail sürgün haritasını yayımladı! Mahalleleri tek tek işaretlediler
Bakan Yumaklı: Bilecik-Sakarya sınırındaki yangın büyük oranda kontrol altına alındı

Bakan Yumaklı, Türkiye'nin beklediği güzel haberleri art arda sıraladı
Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i kızdırdı: Sosyal felaketlere neden olabilir

Meclis'e sunulan yasa teklifi Murat Ülker'i küplere bindirdi
Kılıçdaroğlu'ndan çok konuşulacak çıkış: 2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer

"2-3 gün tepki gösterirler, sonra hepsi yoluna girer"
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Ankara'da 3.6 büyüklüğünde deprem

Ankara'da korkutan deprem! Çevre illerde de büyük panik yaşandı
Uçakta valizi kaybolan Alya, sahneye bornozla çıktı

Uçakta valizi kaybolan ünlü şarkıcı sahneye bornozla çıktı
Otobüste etek altı fotoğraf çektiği iddia edilen emekli hakime gözaltı

Otobüste etek altı fotoğraf rezaleti! Şüphelinin kimliği şoke etti
Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölecek açıklama

Cristiano Ronaldo'dan futbol dünyasını ikiye bölen açıklama
Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Sağanak ve rüzgar bekleniyor

Meteoroloji'den 21 kente sarı kodlu uyarı! Çok kuvvetli geliyor
Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu

Elveda Youssef En-Nesyri! Rekor bonservis duyuruldu
Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal

Bu takımda forma giyen oyuncular ya kasap ya emlakçı ya da bakkal
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.