Ukrayna'dan Rusya'yla ilgili dünyayı endişelendiren iddia: Büyük taarruz için gizli seferberlik ilan edildi

Rusya ve Ukrayna arasındaki savaşta 40'ıncı gününde devam ederken Ukrayna'da ağır kayıplar veren Rusya'yla ilgili dikkat çeken bir iddia ortaya atıldı.

"GİZLİ SEFERBERLİK İLAN EDİLDİ"

Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı, Rusya'nın ülkede gizli seferberlik ilan ettiği ve para karşılığında tecrübeli 60 bin kişiyi silah altına almaya hazırlandığını iddia etti. Ukrayna Genelkurmay Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, "Donetsk ve Lugansk bölgelerinde 7 düşman saldırısı geri püskürtüldü. 2 zırhlı araç ve 43 otomobil, 3 adet savaş uçağı, 1 helikopter ve 2 seyir füzesi imha edildi. Ayrıca Rusya'da gizli seferberlik ilan edildi ve para karşılığında tecrübeli 60 bin asker alımı planlanıyor. Askerler, Krasnador bölgesi, Perm bölgesi, Dağıstan Özerk Cumhuriyeti, Inguşetya ve Kalmıkya'dan seçilecek" ifadeleri kullanıldı.

"BÜYÜK ÖLÇEKLİ TAARRUZA HAZIRLANIYORLAR"

Öte yandan Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, ülkesinin Kiev için savaşı kazandığını ancak savaşın hala devam ettiğini belirterek Rusya'nın, Ukrayna'nın doğusundaki yeni büyük ölçekli taarruzuna hazırlandıklarını bildirdi.

İhlas Haber Ajansı / Dünya