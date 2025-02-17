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Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi
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Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Türkiye'ye geldi. Zelenskiy'i, havalimanında Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın daveti üzerine Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Türkiye'ye geldi.

BAKAN BOLAT KARŞILADI

Zelenskiy'i, Esenboğa Havalimanı'nda Ticaret Bakanı Ömer Bolat karşıladı. Bakanı Ömer Bolat, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın davetine icabetle ülkemize resmî bir ziyaret gerçekleştiren Ukrayna Devlet Başkanı Sayın Volodimir Zelenskiy'i Esenboğa Havalimanı'nda karşıladık. Bu ziyaretin iki ülke ilişkilerinin geliştirilmesi ve iki ülke halklarının refahına katkılar sağlamasını diliyoruz" ifadelerini kullandı.

Ukrayna Devlet Başkanı Zelenskiy, Türkiye'ye geldi

MASADA UKRAYNA'DAKİ SON GELİŞMELER OLACAK

Zelenskiy, yarın Cumhurbaşkanı Erdoğan ile bir araya gelecek. Görüşmede, Türkiye-Ukrayna stratejik ortaklık ilişkileri tüm veçheleriyle gözden geçirilecek, iki ülke arasındaki iş birliğinin daha da güçlendirilmesi maksadıyla atılacak adımlar ele alınacak. Ziyaret kapsamında ayrıca Ukrayna'daki son gelişmeler ile diğer bölgesel ve küresel meseleler hakkında fikir teatisinde bulunulacak.

Haberler.com / Umut Halavart - Dünya
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