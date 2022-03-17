Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Podolyak: Rusya'yla barış anlaşmasına varmamız birkaç gün ila 1.5 hafta sürebilir

Rusya'nın 24 Şubat'ta Ukrayna'ya başlattığı karadan ve havadan hareket sürerken Rusya ile barış görüşmeleri gerçekleştiren Ukrayna delegasyonunun başındaki Ukrayna Devlet Başkan Danışmanı Mihail Podolyak'tan çok önemli bir açıklama geldi.

"BARIŞ ANLAŞMASINA YAKLAŞMAMIZ GEREKİYOR"

Barışın ne zaman tesis edileceğine dair konuşan Podolyak, Polonya basınına açıklamasında, "Şu anda Rusya delegasyonu da Ukrayna delegasyonu da kendilerini konumlandırdıkları yerlerde duruyor. Tartışmalı maddeler üstünde anlaşmaya varılması birkaç gün ya da bir buçuk hafta sürebilir. Bu süre içinde bir barış anlaşması oluşturmaya yaklaşmamız gerekiyor" ifadelerini kullandı.

15 MADDELİK ANLAŞMA İDDİASI

Öte yandan İngiliz Financial Times gazetesi, 15 maddelik bir barış anlaşmasının gündemde olduğunu yazmıştı. İddiayla ilgili merakları gideren Ukrayna Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba, "Financial Times'ın verdiği bilgi Rusya pozisyonudur, bunu teyit edebilirim. Ukrayna bunu onayladı gibi gösteriyorlar ancak bizim önceliğimiz güvenlik. Ukrayna BMGK zirvesi konusunda teşebbüste bulunuyor. Türkiye'nin Ukrayna konusundaki duruşunu görüyoruz. Önemli adımlar atıyorlar. Türkiye Karadeniz bölgesinde de çok önemli bir rol oynuyor." diye konuştu.