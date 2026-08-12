Zelenskiy: Novorossiysk Deniz Üssü'ne operasyon düzenledik

UKRAYNA Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna güçlerinin Rusya'nın Karadeniz'deki son büyük kalesi olarak nitelendirdiği Novorossiysk Deniz Üssü'ne insansız hava, deniz araçları ve füzelerle operasyon düzenlediğini duyurdu.

Ukrayna Devlet Başkanı Volodimir Zelenskiy, Ukrayna Savunma Kuvvetleri tarafından dün gece cephe hattından 300 kilometreden fazla uzaklıkta bulunan Novorossiysk Deniz Üssü'ne yönelik operasyon gerçekleştirildiğini bildirdi. Zelenskiy, belirlenen hedeflerin 'Palianytsia' insansız hava araçları (İHA), Neptün füzeleri ve insansız deniz araçları ile başarıyla vurulduğunu; hava savunma mevzileri, iskeleler ve liman altyapısının isabet aldığının doğrulandığını aktardı.

Operasyona katılan Ukrayna Silahlı Kuvvetleri, Ukrayna Güvenlik Servisi ve istihbarat kurumlarına teşekkür eden Zelenskiy, Rusya'nın saldırıları devam ettiği sürece Rus filosunun ve bu filoyu destekleyen altyapının güvende olmayacağını kaydetti. Savaşın sona ermesi gerektiğini belirten Zelenskiy, diplomasi için tüm makul tekliflerin masada olduğunu ifade etti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı