Ukrayna'daki İHA Saldırısında Rus Gazeteci Hayatını Kaybetti

Rusya'nın devlet gazetelerinden biri olan Izvestia, muhabiri Alexander Martemyanov'un Ukrayna'nın Rus işgali altında olan Donetsk şehrinde bir İHA saldırısı sonucu hayatını kaybettiğini açıkladı.

Rusya, Ukrayna'yı Martemyanov'u bilerek hedef almakla suçladı, ancak Ukrayna'dan bir açıklama gelmedi.

Izvestia, kendileri için serbest çalışan gazeteci Martemyanov'un bir araçla yolculuk ederken vurulduğunu belirtti.

Dört medya çalışanının daha aynı saldırıda yaralandığı aktarıldı.

Rus haber ajansı Ria, aracın Horlivka şehrindeki saldırıları haberleştirmekten döndüğünü kaydetti.

Ria'dan iki, yerel medya kuruluşu Bloknot Donetsk'ten de iki gazetecinin daha araçta olduğu belirtildi.

Martemyanov'un 2014 yılında Donetsk'teki bir saldırıda yaralandıktan sonra görevine geri döndüğü açıklandı.

Rusya'nın Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Maria Zakharova, "olayın bilinçli bir şekilde gerçekleşen bir cinayet olduğunu" belirtti.

Avrupa Birliği, Izvestia ve Ria'nın da içinde olduğu Rus basın kuruluşlarını " Rusya propagandasını yaydığı" gerekçesiyle yasaklamıştı.

Uluslararası Gazeteciler Federasyonu'na göre Rusya'nın 2022'de Ukrayna işgali başladığından beri 21 gazeteci hayatını kaybetti.

Ukrayna'dan Kursk bölgesine yeni operasyon

Diğer yandan Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesinde tekrar saldırıya başladığı kaydedildi.

Rusya Savunma Bakanlığı'nın açıklamasında Ukraynalı askerleri püskürtmek için operasyonun devrede olduğu ifade edildi.

Bölgeden 200 bin Rus'un boşaltıldığı belirtildi.

Operasyonun cephede büyük bir değişikliğe yol açıp açmayacağı henüz bilinmiyor.

Ukrayna'nın Rusya'nın Kursk bölgesine ilk operasyonu geçen yaz başlamıştı; Ukrayna bir miktar toprak ele geçirmişti.

Rusya bu toprakların bir kısmını geri alsa da Ukraynalı askerleri tamamen bölgeden çıkaramadı.

Ukrayna ordusu son zamanlarda askeri gücündeki eksiklikten ötürü büyük kayıplar veriyor.