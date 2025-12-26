Haberler

Ukrayna'da telesiyejde mahsur kalan 78 kişi kurtarıldı

Ukrayna'da telesiyejde mahsur kalan 78 kişi kurtarıldı
Güncelleme:
Ukrayna'nın batısında yer alan Lviv bölgesindeki Zahar Berkut Dağı'nda meydana gelen telesiyej arızası paniğe neden oldu. Teknik bir aksaklık sonucu duran telesiyejde mahsur kalan 39'u çocuk 78 kişi, kurtarma ekiplerinin yürüttüğü operasyonla güvenli şekilde tahliye edildi.

Ukrayna'nın Lviv bölgesinde havada kalan telesiyejde mahsur kalan onlarca kişi, kurtarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi.

39'U ÇOCUKTU

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından, aralarında 39 çocuğun da bulunduğu 78 kişinin tek tek yere indirildiği bildirildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonunun herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandığı ve olay sırasında yaralanan olmadığı vurgulandı.

Elif Yeşil
Haberler.com / Dünya
Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

Park halindeki aracı çukur yuttu! Sahibinin sözleri şaşırttı: Sevindim, gömün gitsin

Kayahan'ın 'Gönül Köşkü' satışa çıkarıldı! İstenen rakam dudak uçuklattı

Fenerbahçe'ye 35 milyon euroluk piyango

Tufan kopacak iddiası tutmayan sahte peygamber yeniden ortaya çıktı

