Ukrayna'da telesiyejde mahsur kalan 78 kişi kurtarıldı

Ukrayna'nın Lviv bölgesinde havada kalan telesiyejde mahsur kalan onlarca kişi, kurtarma ekiplerinin zamanında müdahalesiyle güvenli şekilde tahliye edildi.

Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi'nden yapılan açıklamada, olayın ardından bölgeye çok sayıda kurtarma ekibinin sevk edildiği belirtildi.

39'U ÇOCUKTU

Yaklaşık iki saat süren çalışmaların ardından, aralarında 39 çocuğun da bulunduğu 78 kişinin tek tek yere indirildiği bildirildi.

Açıklamada, kurtarma operasyonunun herhangi bir aksaklık yaşanmadan tamamlandığı ve olay sırasında yaralanan olmadığı vurgulandı.