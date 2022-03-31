Ukrayna'da akıllara durgunluk veren görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti - Haberler

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Ukrayna'da akıllara durgunluk veren görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

İhlas Haber Ajansı - Erhan Altıparmak - Dünya
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Tüm dünyanın gündeminde yer alan Ukrayna ve Rusya savaşından ürküten görüntüler gelmeye devam ediyor. Ukrayna'da, Rus askerlerini geri planda tutmak amacıyla yollara döşenen mayınlar büyük tehlike saçarken, bazı araçların sürücüleri korkusuzca araçlarıyla mayınların üzerinden geçti.

Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırılarında, Ukrayna ordusu Rus birliklerini durdurmak için türlü yöntemlere başvurmaya devam ediyor. Yollar ve araziler mayınlarla döşenirken bugün başkent Kiev'e bağlı Borodyanka kentinden akıllara durgunluk veren görüntüler ortaya çıktı.

YOLA DÖŞENEN MAYINLAR BÜYÜK TEHLİKE OLUŞTURDU

Ukrayna birlikleri tarafından kentin ana yoluna TM-62M tipi tanksavar mayınları döşedi. Yolun hemen hemen tüm noktalarına döşenen mayınlar büyük tehlike oluştururken Ukraynalı siviller bu mayınlara aldırış etmedi. Kentten ayrılmak için yolu kullanan sürücüler araçlarıyla mayınların döşendiği noktadan korkmadan geçiş yaptı.

Ukrayna'da akıllara durgunluk veren görüntü! Sivil araçlar yola döşenen mayınların üzerinden geçti

SOSYAL MEDYADA GÜNDEM OLDU

Sürücüler mayınlara temas etmeden yavaş yavaş ilerleyerek mayınlı alandan geçmeyi başarırken bu anlara dair görüntüler sosyal medyada gündem oldu. Şu ana kadar herhangi bir olumsuz haberin gelmediği mayınlı yollardan siviller çaresizce geçmeye devam ediyor.

İhlas Haber Ajansı / Erhan Altıparmak - Dünya

Ukrayna, Rusya, Kiev, Rus, Dünya, Güncel, Haberler

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