"Ukrayna'da savaşıyoruz" demişti, Çeçen lideri Kadirov'un çekildiği fotoğrafta Rusya'da olduğu ortaya çıktı - Haberler

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"Ukrayna'da savaşıyoruz" demişti, Çeçen lideri Kadirov'un çekildiği fotoğrafta Rusya'da olduğu ortaya çıktı

Haberler.com - Barış Yahya Çinçin - Dünya
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Rusya Devlet Başkanı Putin'in en önemli destekçilerinden biri olarak bilinen Çeçen lider Kadirov, Ukrayna'da askerleriyle birlikte savaştıklarını söylemişti. Ancak Kadirov'un çekildiği fotoğraftaki benzinlik detay gözden kaçmadı. Kadirov'un arkasındaki benzinliğin sadece Rusya'da şubesi bulunan Pulsar olduğu öne sürüldü.

Rusya ve Ukrayna arasında devam eden savaşın başından bu yana Rusya Devlet Başkanı Putin'in en sıkı destekçilerinden biri olan Çeçenistan lideri Kadirov, binlerce askerini Ukrayna'ya göndermesinin ardından kendisinin de cepheye gittiğini ve Mariupol'de olduğunu belirtmişti.

ÖNCE UKRAYNA BASINI GÜNDEME GETİRDİ

Ancak Ukrayna basını tarafından ortaya atılan iddiaya göre Kadirov'un Mariupol'de olmadığı ve yalan söylediği iddia edildi. Ukrayna'da gündem olan iddiayla ilgili yeni gelişmeler yaşandı.

BENZİNLİKTEKİ FOTOĞRAFINDA YER ALAN DETAY GÖZDEN KAÇMADI

Çeçen lideri Kadirov, son olarak bir benzin istasyonunda fotoğraf çekildi. Kadirov'un yer aldığı fotoğraftaki detay ise gözlerden kaçmadı. Ukrayna basını tarafından yayılan fotoğraftaki "Pulsar Benzin İstasyonu"nun sadece Rusya'da olduğu ve Ukrayna'da şubesi olmadığı belirtildi.

işte gündem olan o fotoğraf:

'Ukrayna'da savaşıyoruz' demişti, Çeçen lideri Kadirov'un paylaştığı fotoğrafta Rusya'da olduğu ortaya çıktı

Barış Yahya Çinçin
Barış Yahya Çinçin
Gündem Editörü Haberler.com - Dünya

Çeçenistan, Ukrayna, Rusya, Dünya, Güncel, Haberler

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