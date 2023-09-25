Ukrayna'da Savaşın Zarar Verdiği Hayvanlar Kurtarılıyor

Ukrayna'da Rusya ile yaşanan savaşta çatışma bölgelerinde zarar gören ve sahipsiz kalan hayvanlar, gönüllü ekipler tarafından kurtarılıyor. Harkiv Hayvan Kurtarma Merkezi ekipleri, saldırılara maruz kalan köy ve kentlerdeki hayvanları topluyor ve tıbbi desteğe ihtiyacı olanları kliniğe, diğerlerini ise barınaklara getiriyor. Hayvanların kurtarılmasının önemine dikkat çeken yetkililer, savaş nedeniyle hayvanların da acı çektiğini vurguluyor.

Ukrayna'da cephe yakınlarında saldırılara uğrayan köy ve kentlerde sahipsiz kalan hayvanlar, gönüllü ekiplerce tahliye ediliyor.

Rusya ile Ukrayna arasında 24 Şubat 2022'de başlayan savaşta Ukrayna'da çatışma bölgelerindeki hayvanlar da zarar görüyor ve yardıma muhtaç kalıyor.

Çatışmalar nedeniyle sivillerin terk ettiği yerleşim birimlerinde sahipsiz kalan hayvanlar, gönüllü ekiplerce kurtarılıyor.

Harkiv Hayvan Kurtarma Merkezi ekipleri, cephe yakınlarında saldırılara maruz kalan köy ve kentleri gezerek hayvanları topluyor ve Harkiv kentine ulaştırıyor. Burada tıbbi desteğe ihtiyacı olan hayvanlar kliniğe, durumu iyi olanlar barınaklara getiriliyor.

Uygun şartların sağlandığı barınaklarda, çoğu kedi ve köpek olmak üzere çok sayıda hayvana bakılıyor.

"Hayvanların da kurtarılması önemli"

Bölgede bulunan AA ekibi, hayvanların Donetsk bölgesindeki tehlikeli yerlerden kurtarılması, klinikte tedavi edilmesi ve barınaklara getirilmesi sürecini takip ederek görüntüledi.

Harkiv Hayvan Kurtarma Merkezi çalışanı Ruslan Horbal, Harkiv, Donetsk ve Herson bölgelerinde cephe yakınındaki yerlerden hayvanları kurtardıklarını belirterek "Bugün Çasiv Yar, Konstantinivka, Toretsk, Kurahove kentlerinde ve Maryinka kenti yakınındaki Maksymilyanivka köyünde hayvanları topladık. Donetsk bölgesindeki cephe hattı boyunca gezdik ve 30 yakına hayvan kurtardık." ifadesini kullandı.

Horbal, cephe yakınındaki köy ve kentlerde birçok hayvanın sahipsiz kaldığına dikkati çekerek şöyle devam etti:

"Bu konuda çok talep var. Dolayısıyla hayvanları almak için sıklıkla yola çıkıyoruz. Hayvanlar, sahipsiz kaldıkları için insanlara güvenmekten vazgeçiyor, agresif oluyor. Hayvanların birçoğu geçen arabaların altında kalıyor, saldırılarda yaralanıyor. Mesela bugün Maryinka yakınlarında saldırıda yaralanan bir rakun, şahin ve arabanın çarptığı bir köpeği kurtardık."

Hayvanların kurtarılmasının önemine işaret eden Horbal, "İnsan, hayvan herkesin canı var. Bu yüzden insanların yanında hayvanların da kurtarılması önemlidir. Çünkü her hayat değerli. Hayvanlar da savaş nedeniyle acı çekiyor." diye konuştu.

"Savaş başladıktan sonra 11 bin 300 hayvan kurtardık"

Harkiv Hayvan Kurtarma Merkezi çalışanlardan Yarina Vintonyuk, merkezin yaklaşık 10 yıldır faaliyet gösterdiğini belirterek şunları söyledi:

"8 yıldır sadece Harkiv bölgesinde çalıştık. Ancak savaşın başlamasıyla tüm bölgelerde saldırılara maruz kalan hayvanları da kurtarmaya başladık. Her gün yüzlerce kişi tarafından arandık. Ekiplerimiz sıcak bölgelere giderek hayvanları topladı. Böylece faaliyet alanımız genişledi. Savaş öncesi 20 çalışanımız vardı, şimdi 85'e çıktı."

Hayvanların Harkiv'e getirildiğini ve onlara gerekli desteğin sağlandığını vurgulayan Vintonyuk, "Hayvanların sağlık durumunu takip ediyoruz. Yaralılar klinikte kalıyor ve en az iki hafta tedavi ediliyor. Hayvanlar tedavi sonrası aşılanıyor, gerektiğinde sterilize ediliyor, sonra da onları sahiplenecek aileler arıyoruz. Hayvanların fotoğraflarını sosyal medyada paylaşıyoruz. Bazen asıl sahipleri bulunabiliyor ve hayvanlar ailesine dönüyor." ifadelerini kullandı.

Vintonyuk, kurtarılan hayvanların sayısıyla ilgili "Savaş öncesi yılda yaklaşık 1000 hayvan kurtarıyorduk, savaş başladıktan sonra toplam 11 bin 300 hayvan kurtardık." dedi.

"Bazı köpekler sokağa bile çıkmaktan korkuyor"

Köpeklere barınakta bakan Elena Kandelyuk de Harkiv'e Rus ordusunca ele geçirilen Donetsk bölgesindeki Bahmut kentinden geldiğini anlatarak "Gönüllü ekipler, bana Bahmut'tan köpek ve kedilerimi çıkarmamda yardımcı oldu. Onlar olmasaydı hayvanların hepsini arabamla kurtaramazdım. Şimdi de ekiplerce kurtarılan başka hayvanlara destek çıkıyorum." diye konuştu.

Köpeklerin saldırılardan sonra rehabilite olmalarını sağladığını söyleyen Kandelyuk, bomba seslerinden etkilenen bazı köpeklerin sokağa bile çıkmaktan korktuğunu belirtti.

Kandelyuk, "Biz sakin, güvenli yerlere kaçabiliyoruz, patlayan bomba seslerini duymuyoruz. Duyduğumuzda da sığına kaçıyor ve kendimizi koruyoruz. Ancak hayvanlar bunu yapamıyor." ifadesini kullandı.

Köpeklerin tehlikeli bölgelerden barınağa getirildiğini söyleyen Kandelyuk, "Köpekler çocuk gibidir. Onlar her gün beni bekliyor, sevgi göstermemi istiyor. Bu yüzden her birini elime almaya çalışıyorum." dedi.