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Ukrayna'da Orman Yangınları: Kiev, Harkiv ve Donetsk Bölgeleri Etkilendi

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Ukrayna'nın Kiev, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde çıkan orman yangınları hakkında bilgiler verildi. Kiev'deki yangın küçük çapta iken, Harkiv'de 2 kişi yaralandı ve 200 kişi tahliye edildi. Donetsk'te ise hava saldırısı sonucu yangın büyüdü.

UKRAYNA'NIN Kiev, Harkiv ve Donetsk bölgelerinde orman yangını çıktı. Yetkililer, Kiev'deki yangının küçük çapta olduğunu, Harkiv'de 2 kişinin yaralandığını, 200 kişinin tahliye edildiğini, Donetsk'te ise hava saldırısı sonucu yangının büyüdüğünü belirtti.

Ukrayna Acil Durumlar Servisi'nden orman yangınlarına ilişkin yapılan açıklamada, " Kiev, Donetsk ve Harkiv bölgelerinde orman yangınları söndürülüyor. Ukrayna Devlet Acil Durum Servisi sözcüsü Oleksandr Khorunzhyi'nin Ukrayna Medya Merkezi'nde verdiği brifinge göre, Kiev bölgesindeki yangınlar sonucunda hava kirliliğinde herhangi bir artış kaydedilmedi. Donetsk bölgesinde hava saldırısının neden olduğu büyük ölçekli bir orman yangınının ortadan kaldırılması için çalışmalar 4 gündür devam ediyor. Yangın yaklaşık 5 bin hektarı kapladı. 46 hanenin topraklarındaki binalar, 8 araba hasar gördü ve 3 kişi tahliye edildi. Harkiv bölgesi, Donetsk bölgesinden Studenok köyüne yayılan yangın sonucunda ormanlık alanda 1500 hektardan fazla alan zarar gördü. Biri kurtarma görevlisi olmak üzere 2 kişi yaralandı. Yangın 236 hanenin bulunduğu bölgedeki binaları tahrip etti. 200'den fazla kişi tahliye edildi" denildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Dünya

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