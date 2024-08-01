" Ukrayna'da yürek burkan bir olay yaşandı. İtfaiyeci Serhiy Zamesov, kendi evine düşen Rus füzesinin ardından yangına müdahale etmek için olay yerine koştu. Ancak evinin enkazında eşi Inna'nın (37) cansız bedenini buldu.

Serhiy, eşinin cesedi başında ağlarken, meslektaşları tarafından oradan uzaklaştırılmak zorunda kaldı. Bu acı verici an,Ukrayna'daki savaşın korkunç yüzünü gözler önüne serdi.

Aynı saldırıda çiftin 10 yaşındaki oğlu da ağır yaralandı ve hastaneye kaldırıldı. Olay, cephe hattına yakın Kharkiv bölgesindeki Velikiy Burluk köyünde meydana geldi.

Kharkiv acil durum servisi, bir itfaiyecinin kendi evine çağrılmasının en kötü senaryo olduğunu belirtti. Serhiy, büyük acısına rağmen görevine devam etmek zorunda kaldı.

Bu trajedi yaşanırken, Rusya'nın işgal ettiği bölgelerde Ukraynalı çocukları askeri kamplara gönderdiği ve silah eğitimi verdiği bildiriliyor. İngiliz kaynaklarına göre, şu ana kadar 550.000 Rus askeri öldürüldü veya yaralandı."