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Ukrayna'da İstifalar ve Rusya'dan Hava Saldırısı

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Ukrayna'da iki başbakan yardımcısı ve dört bakanın istifasıyla birlikte Rusya'nın Lviv'de düzenlediği hava saldırısında 7 kişi hayatını kaybetti.

Ukrayna'da iki başbakan yardımcısı ve aralarında Dışişleri Bakanı Dmitro Kuleba'nın da bulunduğu dört bakan istifa etti.

İstifaları, Ukrayna Meclis Başkanı Ruslan Stefançuk kamuoyuna duyurdu.

Ukrayna'da bir süredir Kuleba'nın görevden ayrılacağı yönünde spekülasyonlar yapılıyordu.

Başbakan Yardımcıları İrina Vereşçuk ve Olha Stefanişina ile Stratejik Endüstriler Bakanı Oleksandr Kamyşin ve Adalet Bakanı Denis Malyuşka ile Çevre Koruma ve Doğal Kaynaklar Bakanı Ruslan Strelets de istifa etti.

Vereşçuk, "Geçici İşgal Altındaki Toprakların Yeniden Entegrasyonu'ndan", Stefanişina ise "Avrupa ve Avrupa-Atlantik Entegrasyonundan" sorumlu başbakan yardımcılarıydı.

İstifaların nedeni açıklanmadı.

Ukrayna'da bugün başka bazı bakanların da istifası bekleniyor.

Ukrayna Cumhurbaşkanı Volodimir Zelenskiy henüz istifalarla ilgili yorum yapmadı.

Zelenskiy'nin kabinesinde kapsamlı bir değişiklik yapmak istediği belirtiliyor.

Yeni bakanların yarın kamuoyuna açıklanması bekleniyor.

Ukrayna'da muhalif milletrvekillerinden İrina Heraşçenko, kabinede bu şekilde değişiklik yapılmasına tepki gösterdi.

Heraşçenko, Rusya'yla savaş sürerken ulusal birlik hükümeti kurulması gerektiğini söyledi.

Rusya'dan Lviv'de hava saldırısı: 7 ölü, 30'dan fazla yaralı

Öte yandan Rusya dün akşam da Ukrayna'da hava saldırıları düzenledi.

Yetkilililer, ülkenin batısındaki Lviv'de düzenlenen saldırıda en az 7 kişinin hayatını kaybettiğini, 30'dan fazla kişinin de yaralandığını açıkladı.

Yaşamını yitirenler arasında genç bir kız çocuğunun da olduğu duyuruldu.

Lviv Belediye Başkanı Andriy Sadovyi, kentte 50'den fazla binanın hasar gördüğünü açıkladı.

Ukrayna'nın başkenti Kiev'de de sabah patlama sesleri duyuldu.

Rusya'nın Salı günü Poltava kentinde düzenlediği füze saldırısında 51 kişi ölmüştü.

Ukrayna lideri Zelenskiy, saldırının sorumlularının hesap vereceğini söyledi.

Ukrayna'da tüm füze savunma sistemleri aktif hale getirildi, ordu da hava kuvvetlerinin alarm konumunda olduğunu duyurdu.

BBC

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